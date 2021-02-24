CaddeYıldız Mobilya Hakkında

Mobilya sektöründe 1992 yılından bu yana yatak odasından yemek odasına, koltuk takımından, genç odasına kadar pek çok mobilyanın yanı sıra üst segment kaliteli aksesuar ürün grubuyla hizmet veren CaddeYıldız Mobilya, 2020 yılında satışlarının yüzde 90’ını online kanallardan gerçekleştirdi. Online mobilya satışında kendi kategorilerinde dijital dönüşümü başlatan öncü firmalardan biri olduklarını belirten; yeniliklere hızla adapte olma yeteneği, orta ve üst segmente hitap eden geniş ürün gamı, lüksü ulaşılabilir kılan fiyat anlayışı, profesyonel iç mimar desteği ve müşteri memnuniyetini odağına yerleştiren bakış açıları sayesinde yurt içi ve yurt dışında tercih edilen bir şirket olduklarını söyledi.2020 yılında İstanbul’da Oasis Cadde’de tek katta 1.600 metrekarelik yeni konsept mağazasının açılışını yapan CaddeYıldız, showroomunun yanı sıra ağırlıklı olarak online satış kanalıyla hizmet veriyor. Pandemiyle birlikte tüketicilerin satın alma davranışlarında yaşanan hızlı değişimin etkisiyle 5 yılda planladıkları ciro hedeflerine 2020’de ulaştıklarını belirten, sözlerine şöyle devam etti; “2020 yılında ülkemizde orman ve kağıt ürünlerindetüm zamanların ihracat rekoru kırıldı. Salgının etkisiyle birçok ihtiyacın online olarak karşılanması, Türkiye’de 5 yıl içerisinde öngörülen ve hedeflenen e-ticaret pazar payına 1 yıl içerisinde ulaşılması sonucunu getirdi. Dijital firmaların etkisiyle mobilya sektöründe 5 milyar doların üzerinde gerçekleşen ihracat ile iç piyasada önemli bir ivme kazanılmış oldu. Salgın koşullarına rağmen pazar payımızın bu denli büyümesi bizler gibi perakende mobilya sektöründe yer alan ve yerel işletmesini online pazara taşıyan markalar için de can suyu oldu. Yanı sıra özelikle online satış tarafında çeşitli yatırımlar ile istihdam yaratmamızı sağladı ve personel sayımızı neredeyse üçe katlamış olduk. Bu sayede hizmet sektörünün birçok kanalında yaşanan işsizlik sorununa kendi adımıza bir nebze olsun katkıda bulunduğumuzu söyleyebiliriz. Sektörde dalgalanma pandemi ile ilgili belirsizliğin en derin olduğu Mart ve Nisan aylarında yaşandı. Sonrasında tüm dünyanın evlere kapanması değişim ve yenilenme ihtiyacı doğurarak ev dekorasyonuna olan yönelimi artırdı ve bu kategorideki satışların artışına destek oldu.”2010 yılından bu yana e-ticaret mobilya kategorisinde öne çıkan bir şirket olduklarını ifade eden Yıldız, “CaddeYıldız olarak mobilya sektöründe e-ihracatın liderleri arasındayız. 2020 yılında ihracatın ciromuz içindeki payı yüzde 25 olarak gerçekleşti. 2021 yılında da sektörümüz için büyük fırsatlar barındıran online mağazacılık alanında yatırımlarımıza devam ederek bu oranın yüzde 40’a çıkmasını hedefliyoruz. Almanya, Hollanda, Avusturya ve Bulgaristan gibi Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkelere yönelik ihracatımızı yeni pazarlara odaklanarak geliştirmek için çalışıyoruz. Bu noktada hedef pazarlarımız arasında Romanya da yer alıyor” diye konuştu.Online kanala ayrılan istihdamı daha da arttırarak bu alandaki teknolojik devrime ve yeniliklere karşı adaptasyon süreçlerini hızlandıracaklarını ifade eden Yıldız, “2020 yılında olduğu gibi 2021’de de işletmelerin ayakta kalabilmesi için kendi içlerinde dijital dönüşüm sürecini tamamlamaları önem taşıyor. Biz de bugüne kadar edindiğimiz tecrübelerle kendi kategorimizde sektöre öncülük ve kılavuzluk etmeyi sürdüreceğiz. Bu yıl yurt içinde yeni bir mağaza açma hedefimiz de bulunuyor” dedi.60 kategoride 8 bini aşkın ev mobilyası ürününün satışını gerçekleştirdiklerini belirten, “CaddeYıldız olarak güçlü yanlarımızdan biri de ürün çeşitliliğimizin fazla olması ve kaliteden ödün vermememiz. Örneğin yalnızca yatak odası kategorisinde 2 bin çeşit ürünümüz bulunuyor. Geniş ürün gamımızın yanı sıra bünyemizdeki iç mimarlarımızla müşterilerimize profesyonel bir destek vererek satış öncesinden sonrasına kadar her aşamada yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. Bu güven duygusunu online kanalların esnekliği ile birleştirerek sektörümüze ve ülkemize katma değer sunmak için çalışıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.1992 yılında mobilya ve beyaz eşya satışı ile faaliyetlerine başlayan CaddeYıldız Mobilya, uygun fiyat ve kaliteli hizmet politikası doğrultusunda Oasis Cadde showroom merkezi ve yildizmobilya.com.tr online satış sitesi aracılığı ile ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine ulaştırıyor. CaddeYıldız, bugün geldiği noktada özel tasarım mobilyalarını yurt dışına da ihraç ediyor. İnegöl ve Kayseri'deki fabrikalardan temin edilen CaddeYıldız mobilyaları ilave mağaza maliyetlerini ortadan kaldıran ücretsiz kargo sistemi ile müşterilerin evlerine doğrudan ve güvenle ulaştırılıyor. Mobilya sektöründe yaklaşık 30 yıllık tecrübesi ile yılların verdiği sektör deneyimini müşterileriyle paylaşan CaddeYıldız Mobilya, zengin ürün çeşidine sahip hepsi özel tasarımlı mobilya koleksiyonlarının yanı sıra müşteri memnuniyetine verdiği önem ile sektörün en beğenilen mobilya alışveriş sitesinin de sahibi.