ITSO SEÇİMLERİNDE 3370

ÜYE OY KULLANABİLECEK

Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Mustafa Tutar, 1 Ekim Cumartesi günü 45 kişilik Meclis üyelikleri ve 16 ayrı Komite üyelikleri için ITSO üyesi 3370 kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğunu söyledi.

Ticaret ve Sanayi Odası’nda seçim günü yaklaştıkça heyecan da artıyor. İki listenin yarışacağı ITSO seçimlerinde oy kullanacak olan üye sayıları da belirlendi.

Seçim Kurulu gözetiminde yapılacak olan ITSO seçimlerine ilişkin bilgi veren Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Başkan Adayı Mustafa Tutar, ITSO’ya üye 6778 üye bulunduğunu belirterek bunlardan 4475’inin aktif durumda olduğunu ifade ederek, “Bunlardan 3370’i seçme ve seçilme hakkına sahip statüde. Yani seçimlerde bu kadar üyemiz oy kullanabilecek. Bunlardan kaçının oy kullanmaya geleceğini ise bilemeyiz. 1 Ekim’deki seçimde 45 kişilik meclis üyeleri belirlenecek, ayrıca 16 ayrı komitenin 45 üyesi de seçilmiş olacak. 16 komite başkanı da yine bu seçimle belirlenmiş olacak. 1 Ekim’deki seçimin ardından bir hafta sonra ise 11 kişilik Yönetim Kurulu üyeliği, Meclis Başkanı ve Meclis Başkan Yardımcılığı için seçim gerçekleştirilecek. Yönetim Kurulu başkanı belirlenmiş olacak” dedi.

“Sorun çözen, haklara saygılı, uzlaştırıcı,

yapıcı ve adaletli olmayı seçtik, seçiyoruz”

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Başkan Adayı Mustafa Tutar, seçim öncesi üyelere birlik ve beraberlik mesajları verdi. Tutar, şu görüşlere yer verdi;

“Isparta Ticaret ve Sanayi Odası 155 yıllık köklü tarihi ile geçmişten günümüze kadar Isparta’nın ekonomisine, sanayisine, tanıtımına, tarımına, turizmine yön veren odamızın çıtasını kaldığımız yerden daha da üstlere taşımak ve projelerimizi devam ettirmek adına tekrar yola çıkma kararı aldık. Kıymetli üyelerimizin yeni dönem için teveccühleri olması halinde aynı anlayış ve istekle projelerimize ve çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Sizlerin de bildiği gibi Ülkemiz 2 yıl boyunca bütün dünyanın yaşadığı pandeminin ekonomik ve Sosyal birçok olumsuz etkisini yaşadı. Bu süreçte işadamlarımız ve esnafımız sıkıntılar çekmesine rağmen devletimizinde güçlü desteği ile çalışmaya, üretmeye istihdam sağlamaya devam ettiler. İtso olarak bu süreçte bilgi ve tecrübe ile harmanlanmış bir birikim elde ettik. El yordamı ile iş yapmanın dönemi geçmiştir. Stratejik planlamalarla, eğitimlerle iş insanlarımızı buluşturmak, ufuklarını açmak vizyon gerektirir. Bizler bu vizyona sahip olduğumuzu biliyor ve bunu misyonumuz kabul ediyoruz. Teknolojiyi, ileri iletişim ve pazarlama tekniklerini kullanmak, dünyaya açılmak, sanayici ve esnafımıza arz talep dengesinde yeni pazarlar bulmak, onlara karmaşadaki düzeni göstermek, Isparta yı büyütmek, başladığımız işi tamamlamak amacımızdır.

Ticaret ve Sanayi Odası her zaman birlik ve beraberlikten yana olmuştur. Görevimiz süresince, kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcilerimizle ilişkilerimizi Isparta’nın menfaatleri doğrultusunda en iyi şekilde sürdürdük, Bundan sonra da bu anlayışımızla devam ederek, daha güzel işler başaracağımıza inanıyoruz. Ekonomi Kampüsü, ekonomiyi ilgilendiren tüm kamu, kurum ve kuruluşlarına birliktelik sağlayan bir kampüstür bu kampüste ayrımcılığa bencilliğe ve egoya yer yoktur. Odamızın kapısı Ispartalı iş insanlarımıza her zaman bir sivil toplum kuruluşunun gereği olarak ayrımcılık yapmaksızın açık oldu, ve açık olmaya devam edecek! Sorun çözen, haklara saygılı, uzlaştırıcı, yapıcı ve adaletli olmayı seçtik, seçiyoruz.

Hiçbir arkadaşımız beklenti içinde göreve talip olmaz, çünkü ITSO’da hizmet etmek demek fedakarlıktır, memleket sevdasıdır. Tek isteğimiz Isparta’mıza en iyi şekilde güzel hizmetler edebilmektir. Seçimler bir demokrasi yarışıdır, sonuç her ne olursa olsun tüm üyelerimizle ve yöneticilerimizle oturup fikir alış verişi yapmak istiyoruz.”