Ahilik Haftası Konferanslarının İlki Düzenlendi

Isparta Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında “İslam'da Ticaret Ahlâkı, İşte ve Özde Doğruluk” konulu konferans düzenlendi.22 Eylül2022 Perşembe günü, Şehid Ahmet Hilmi Yiğit Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen konferansa Isparta Vaizi Serdar Topalakcı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan konferansta İl Vaizi Topalakcı özet olarak “Ahilik, dünya ve ahirette mutlu olmayı gaye edinen iyi insan yetiştirme sanatıdır. Ahilik denince doğruluk, cömertlik, yardımseverlik, işini güzel ve sağlam yapmak, herkese karşı adil olmak, emek ve helal kazanç gibi erdemler ve değerler gelmektedir. İyi bir Müslüman, helal kazanan, helal yiyen, helal giyinen ve helal yaşayandır” ifadelerini kullandı.Program, karşılıklı soru-cevap şeklinde sona erdi.ISPARTA MÜFTÜLÜĞÜ