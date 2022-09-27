Metin Çelik, Teknokenti ziyaret etti

ITSO’YU YENİ BİR ARAŞTIRMA

MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Göller Bölgesi Teknokentine ziyarette bulunan Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Metin Çelik, Oda bünyesinde kuracakları proje ve AR-GE destekleme ofisiyle ITSO’yu yeni bir laboratuvar ve araştırma merkezi haline getireceklerini söyledi.

1 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan Isparta Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerine mavi liste ile aday olan iş insanı Metin Çelik, seçim çalışmaları kapsamında Göller Bölgesi Teknokentini ziyaret etti. Üniversitelerin dinamik yapısını sanayiye aktarma ve inovasyon kültürünün bölgeye yansıtılması konusunda Göller Bölgesi Teknokentinin önemli rol oynadığını belirten Başkan Adayı Çelik, birliktelik vurgusu yaptı, üniversite-sanayi işbirliğinin önemine değindi.

Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde proje ve AR-GE destekleme ofisi kuracaklarını aktaran Çelik, “Üyelerimizin desteğiyle göreve gelirsek, Odamızı çok daha aktif ve çalışkan bir hale getireceğiz. Amacımız herkese koşturan, her kesime hizmet veren ve araştıran bir Ticaret Odası. Nasıl ki sizler burada AR-GE çalışmaları yapıyorsunuz, ortaya yeni fikirler ve projeler çıkarmaya çalışıyorsunuz, bizler de aynı niyetle yola çıktık. Odamızı yeni bir laboratuvar ve araştırma merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Mavi liste olarak ortaya koyduğumuz 11 proje arasında sizleri yakından ilgilendiren maddeler de var. Burada çalıştığınız birimlerin bir kardeş bürosunu da Ticaret ve Sanayi Odamızda oluşturacağız. Böylelikle çalışmalarınızı genele yaymayı ve gelen fikirleri Isparta’nın ticari sahasına kazandırmayı hedefliyoruz. Tabi bunları yaparken de üniversite, sanayi, Borsa işbirliğimiz olmazsa olmazımız. Bu işbirliğinin sonucunda oluşturulacak bir kurul, yaptığınız projelerin bürokrasi ve maddi sorunlarının çözümü noktasında çalışmalar yürütecek. Aynı zamanda da üretilen ürünlerin dünya pazarına sokulması, Pazar araştırması yapılması ve rekabet edebilirliği konularında çalışmalar yürütecek. Tüm bunlar Isparta Ticaret ve Sanayi Odasında oluşturacağımız proje ve AR-GE destekleme ofisi bünyesinde gerçekleştirilecek.” dedi.

ITSO Başkan Adayı Metin Çelik, daha sonra Göller Bölgesi Teknokentinde bulunan firmaların sorunlarını dinledi, çözümü konusunda fikir alışverişinde bulundu.