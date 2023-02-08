Isparta’mızın evladı SMA Tip1 hastası Hafize Arya bebeğin yurtdışı tedavisi için başlatılan yardım kampanyası başarılı bir şekilde sonuçlandı. Emin-Cennet Eryılmaz çifti bebekleri Arya ile birlikte Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret ederek, mutluluklarını paylaştı.SMA Tip1 Hastası Hafize Arya bebeğin yurtdışında tedavisi için gerekli olan masrafın karşılanması için Isparta Valiliği onaylı yardım kampanyası başlatılmıştı. Isparta halkının büyük duyarlılık gösterdiği yardım kampanyası için Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen de büyük bir çaba gösterdi. Bu çabaların sonucunda Hafize Arya bebeğin Almanya’da tedavisinin başlaması için gerekli olan miktar toplandı ve yardım kampanyası başarılı bir şekilde sonuçlandı. Arya bebek tedavisinin başlaması için Almanya’ya gidecek.Emin-Cennet Eryılmaz çifti bebekleri Hafize Arya ile birlikte mutluluklarını Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen’le paylaştılar. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremden dolayı ülkemizin bir sınavdan geçtiğini belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Hepimiz yastayız, inşallah Rabbim bu sorunları bir daha bize göstermesin. Ama böyle bir zamanda güzel haberler de alıyoruz. Enkazdan kurtarılan vatandaşlarımızı görünce mutlu oluyoruz. Isparta’da bilindiği gibi Arya bebeğimizin rahatsızlığıyla alakalı kampanya başlatılmıştı. O kampanyada belli bir miktar para toplanıp tedavisi gerekiyordu. Bu para toplama kampanyamız bugün mutlu bir sonla tamamlandı. Bizim için büyük bir mutluluk oldu. Böyle bir zamanda Arya bebeğimizin kampanyasının başarılı olması bizleri son derece memnun etti. Isparta’da, şehir dışında ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız o kadar çok hassasiyet gösterdi ki, o kadar çok insanımız bu konuyu kendisine dert edindi ki bu şekilde çok güzel çalışma yapıldı. Kimileri maddi destek verdi, kimileri kermes düzenledi. Yürekten destek verildi. Tüm vatandaşlarımız, herkes çok önem gösterdi. Son 10 gün içerisinde sanatçımız Işın Karaca’nın vermiş olduğu destekler ve son 2 gündür sanatçımız Altay’ın yapmış olduğu çalışmalar neticesinde sonuca ulaştık. Sayın Valimiz de destek verdi. Valimiz ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Ailemizin gözlerinin ışıl ışıl olmasından ben de çok mutlu oldum” dedi.Başkan Başdeğirmen, Arya bebeğin tedavisinin en iyi şekilde sonuçlanmasını temenni ettiklerini ifade ederek, tedaviden sonra Arya bebeği sağlıklı bir şekilde Isparta’ya beklediklerini dile getirdi. Başkan Başdeğirmen, “Arya bebeğimizle çok güzel günler geçirmek istiyoruz. Burada özellikle eşim Şadiye Hanımefendiye teşekkür etmek istiyorum. Kampanyaya destek için sanatçılarımızla görüşerek, sanatçılarımızın işin içerisine girmelerini ve kampanyaya daha fazla katılımcınınolmasını sağlamasından dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah Rabbim en kısa zamanda Arya’mızın sağlığına kavuşarak aramızda koşmasını bize nasip etsin. Sizlerde bugünlere kadar çok üzüntülü zamanlar geçirdiniz. Bu son olur ve hep beraber yeni bir hayata dönmüş oluruz” dedi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen’in bugüne kadar her süreçte yanlarında olduğunu ve yalnız bırakmadığını söyleyen Hafize Arya’nın babası Emin Eryılmaz, valilik ve resmi kurumlar ile tüm vatandaşların kendilerinin yanında olduğunu söyledi. Baba Eryılmaz, “Bugüne kadar küçük, büyük demeden yapılan yardımlardan dolayı tüm herekse teşekkür ederim. Allah herkesten razı olsun. Başkanımızın hanımı Şadiye hanımın katkıları çok büyük kendisine de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.Anne Cennet Eryılmaz da 2,5 aylık sürecin kendileri için çok iyi geçtiğini dile getirerek, “Bir anne olarak da endişelerim devam ediyordu. Bu süreçte bize destek veren Isparta Belediye Başkanımıza, eşine ve tüm halkımıza, gönüllü abla ve abilerimize teşekkür ediyorum. Hep yanımızda oldular bize hep güç verdiler. Deprem felaketinden dolayı da buruk bir sevinç yaşıyoruz. Allah oradaki bebeklerimize ve tüm insanlarımıza yardım etsin. Şadiye hanım hep yanımızda oldu bir anneanne şefkati ile yaklaştı. Allah razı olsun, bu süreçten sonra Arya önce Allah’a sonra bize emanet. İnşallah birkaç ay sonra güzel haberleri veririz” görüşlerinde bulundu.Yardım kampanyası sürecinde büyük bir çaba sarf eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in eşi Şadiye Başdeğirmen de böylesi zor günlerde finale ulaşmanın memnuniyetini yaşadıklarını dile getirdi. Şadiye Başdeğirmen, “Arya bebeğimizle bir nebze de olsa yüzümüzde gülümseme oluştu. Arya bebek için yapılan yardımlardan dolayı herkesten Allah razı olsun, Rabbim hayırlarını kabul etsin. İnşallah en kısa zamanda Arya’mız sağlığına kavuşsun. Arya için dua eden çok sayıda insanımız var. Arya hem maddi hem manevi desteklerle bugünlere geldi, daha da güzel günlere gelecek inşallah. Arya bu zor süreçte nefes oldu, inşallah diğer bebeklerimizde, memleketimizde en kısa zamanda selamete kavuşacak. Buna dua ediyoruz, buna inanıyoruz. Bu buruk günlerin içerisinde aldığımız bu haber bizlere bir nefes oldu. Arya’mız en kısa zamanda sağlığına kavuşsun, bizde kızımızla oynayalım inşallah. Arya bütün bebeklerimize örnek olsun, herkese ümit olsun, Rabbim milletimizin birliğini, dirliğini daim eylesin” ifadelerinde bulundu.