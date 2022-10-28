Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Kubilay öncülüğünde 32 öğrenci oryantasyon çalışması çerçevesinde enstitüyü ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler kerevit kuluçkahanesi, laboratuvarlar, tıbbi sülük araştırma ve üretim merkezi ile sucul canlılar müzesini gezdi. Öğrencilere su ürünleri mühendisleri ve teknik personel faaliyetler hakkında bilgi verdi.Ziyaret hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kubilay, "Öğrencilerimize laboratuvarlarımızı, tesisimizi gezdikten sonra araştırma ünitemizi ziyaret etti. SAREM'de kerevit ünitesi, kuluçkahaneleri inceledik. Tıbbi sülük ünitesi, müzemiz hakkında öğrencilerimizi bilgilendirdik" dedi.Su Ürünleri Fakültesi'nden Hasan Batuhan Emre Özdoğan da birinci sınıf öğrencilerinin merkezde laboratuvarları inceleyerek, bilgi sahibi olduklarını anlattı.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök misafirleri elektrikli tekne turundan sonra Eğirdir Belediyesi Liman Sosyal Tesislerinde ağırladı.