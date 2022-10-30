Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Aksu Caddesinde Aksu Garafırın Ekmeği isimli fırında farenin görüntülenmesinin ardından fırını inceleme yaparak, mühürledi. Öte yandan ekiplerin sürekli kontrol ettikleri ve bu olaydan öncede aynı fırını 3 kez denetlendiği öğrenildi.



Isparta’da bir ekmek fırınında ekmeklerin koyulduğu vitrinde fare gezdiği görüldü. Cep telefonu kamerasıyla çekilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüde farenin, ekmeklerin üzerinde gezdiği görülüyor. Isparta'da Aksu Caddesinde bir ekmek fırınının vitrininde çekilen görüntüler mide bulandırdı. Fırının kapalı olduğu anlarda çekilen görüntülerde vitrinde bulunan ekmeklerin üzerinde fare gezdiği görülüyor. O anlar ise sosyal medyada da büyük tepki oluşturdu.



İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ MÜHÜRLEDİ



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri başarılarına bir yenisini daha ekleyerek, bu görüntülere kayıtsız kalmayarak bir an önce fırını giderek, mühürledi. Öte yandan cezai işlem de uygulandı.