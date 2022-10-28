Uluborlu Selahattin Karasoy MYO Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Programı ve Yüksekokul bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı ve Engelli Çalışmaları Topluluğu (YECAT)'nun, Uluborlu İbrahim Ethem Erbil Rehabilitasyon Merkezi konuklarıyla düzenlediği paralimpik oturarak voleybol maçı 26 Ekim saat 13.30'da gerçekleştirildi. Etkinliği organize eden kulüp başkanı, engelli bakım bölümü ikinci sınıf öğrencisi Zilan Özboğa, engellileri mutlu etmek ve onların spor için uygun bireyler olduğunu herkese göstermek için böyle bir organizasyon yaptıklarını belirti. Kulüp danışmanı Öğr. Gör. Ziya Yıldız ise engelliler ile gerçekleştiren bu tür spor ve kültürel uğraşlarla onların da toplumda yer edindiğini göstermek istediklerini belirti.