Isparta Belediyesi şehirdeki engellilerin spor, sanat ve sosyal hayatta daha çok yer almalarını sağlamak amacıyla Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi Projesini hayata geçiriyor. Her türlü engel grubuna hitap edecek terapi eğitim ve sosyal aktiviteye ev sahipliği yapacak 8.560 metrekare inşaat alanına sahip merkezin ihalesi 110 milyon 990 bin 936 TL + KDV bedelle gerçekleştirildi.

Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezinde 12 adet Atölye ile 20 adet Toplu ve Bireysel Eğitim Odaları, Aile Danışmanlığı Birimleri, 0-7 Yaş Eğitim Birimleri, Hidroterapi Havuzları, Kapalı Spor ve Fitness Salonları gibi çok sayıda özelliği bünyesinde barındırıyor.

Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezinin 2.500 metrekarelik Park ve Bahçe Alanında ise Hortikültürel (Tarımla Terapi) Alanı, Engelli Çocuk Parkı ve Basketbol Sahası bulunuyor.