Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok kentte yıkıma neden olan depremin yaralarını sarmak için çalışmalar devam ediyor. Isparta Belediyesi depremin olduğu ilk günden bu yana bölgeye çok sayıda insan gücü ve iş makinesi desteği verdi, vermeye de devam ediyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de sürekli bölgeye giderek, afet koordinasyon çalışmalarına katılıyor, Isparta’dan giden ekipleri ziyaret edip, moral veriyor.

Hatay’da bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında gerçekleştirilen ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da yer aldığı Afet Koordinasyon Toplantısına katıldı.

Başkan Başdeğirmen, Erzurum Yakutiye Belediyesi’nin koordinasyonunda Antakya’da kurulan konteyner kentte Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar’la bir araya gelirken, konteyner kentin su tesisat altyapı çalışmalarını yapan Isparta’dan gönüllü giden sıhhi tesisat ekibini ziyaret etti.