Isparta, Eylül 2023 İhracatında Artış Kaydetti

Isparta, Eylül 2023 tarihlerinde 40 milyon 921 bin 67 dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4,9'luk bir artışı temsil eden bu rakam, Isparta'nın ekonomik büyümesindeki istikrarlı bir ivmeyi gösteriyor.

Toplam İhracat Büyüklüğü 340 Milyon Doları Aştı

1 Ocak-30 Eylül 2023 tarihleri arasında Isparta'nın toplam ihracatı 340 milyon 472 bin 59 dolar olarak kayıtlara geçti. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre %0,3'lük bir artışı temsil ediyor. Isparta'nın sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam ettiğini gösteren bu rakam, bölgesel ekonominin gücünü vurguluyor.

Düzey-2 TR 61 Ekonomi Bölgesi'nde Rekor Artış

Isparta, Antalya ve Burdur'u kapsayan Düzey-2 TR 61 Ekonomi Bölgesi'nde 1-30 Eylül 2023 tarihleri arasında 217 milyon 821 bin dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla %12,2'lik bir artışla bu bölgedeki ekonomik büyümenin lideri oldu. Isparta'nın bu performansı, bölgesel ekonomik işbirliği ve büyümenin önemini vurguluyor.

Batı Akdeniz İhracatı Yıllık Toplamda 2 Milyar Doları Aştı

Isparta, Antalya ve Burdur'u içeren Batı Akdeniz Bölgesi'nde 1 Ocak-30 Eylül 2023 tarihleri arasında toplam 1 milyar 959 bin 101 dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre %1,4'lük bir artışla bu bölgenin ekonomik büyüklüğü 2 milyar doları aştı. Batı Akdeniz'deki ekonomik potansiyel giderek daha da açığa çıkıyor.

Aylık İhracat Verileri

Ocak: 31.332,63 dolar

Şubat: 28.107,93 dolar

Mart: 39.067,58 dolar

Nisan: 30.120,53 dolar

Mayıs: 34.971,21 dolar

Haziran: 56.562,06 dolar

Temmuz: 41.620,76 dolar

Ağustos: 37.841,23 dolar

Eylül: 40.921,67 dolar

Toplam İhracat (Ocak-Eylül 2023): 340.472,59 dolar

Geçen yılın aynı döneminde Isparta'nın toplam ihracatı 339 milyon 536 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Isparta'nın ekonomik büyüme hızının arttığını gösteren bu veriler, gelecekteki potansiyelini vurguluyor.