Isparta, Eylül 2023 İhracatında Artış Kaydetti
Isparta, Eylül 2023 tarihlerinde 40 milyon 921 bin 67 dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4,9'luk bir artışı temsil eden bu rakam, Isparta'nın ekonomik büyümesindeki istikrarlı bir ivmeyi gösteriyor.
Toplam İhracat Büyüklüğü 340 Milyon Doları Aştı
1 Ocak-30 Eylül 2023 tarihleri arasında Isparta'nın toplam ihracatı 340 milyon 472 bin 59 dolar olarak kayıtlara geçti. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre %0,3'lük bir artışı temsil ediyor. Isparta'nın sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam ettiğini gösteren bu rakam, bölgesel ekonominin gücünü vurguluyor.
Düzey-2 TR 61 Ekonomi Bölgesi'nde Rekor Artış
Isparta, Antalya ve Burdur'u kapsayan Düzey-2 TR 61 Ekonomi Bölgesi'nde 1-30 Eylül 2023 tarihleri arasında 217 milyon 821 bin dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla %12,2'lik bir artışla bu bölgedeki ekonomik büyümenin lideri oldu. Isparta'nın bu performansı, bölgesel ekonomik işbirliği ve büyümenin önemini vurguluyor.
Batı Akdeniz İhracatı Yıllık Toplamda 2 Milyar Doları Aştı
Isparta, Antalya ve Burdur'u içeren Batı Akdeniz Bölgesi'nde 1 Ocak-30 Eylül 2023 tarihleri arasında toplam 1 milyar 959 bin 101 dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre %1,4'lük bir artışla bu bölgenin ekonomik büyüklüğü 2 milyar doları aştı. Batı Akdeniz'deki ekonomik potansiyel giderek daha da açığa çıkıyor.
Aylık İhracat Verileri
Isparta, Eylül 2023 tarihlerinde 40 milyon 921 bin 67 dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4,9'luk bir artışı temsil eden bu rakam, Isparta'nın ekonomik büyümesindeki istikrarlı bir ivmeyi gösteriyor.
Toplam İhracat Büyüklüğü 340 Milyon Doları Aştı
1 Ocak-30 Eylül 2023 tarihleri arasında Isparta'nın toplam ihracatı 340 milyon 472 bin 59 dolar olarak kayıtlara geçti. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre %0,3'lük bir artışı temsil ediyor. Isparta'nın sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam ettiğini gösteren bu rakam, bölgesel ekonominin gücünü vurguluyor.
Düzey-2 TR 61 Ekonomi Bölgesi'nde Rekor Artış
Isparta, Antalya ve Burdur'u kapsayan Düzey-2 TR 61 Ekonomi Bölgesi'nde 1-30 Eylül 2023 tarihleri arasında 217 milyon 821 bin dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla %12,2'lik bir artışla bu bölgedeki ekonomik büyümenin lideri oldu. Isparta'nın bu performansı, bölgesel ekonomik işbirliği ve büyümenin önemini vurguluyor.
Batı Akdeniz İhracatı Yıllık Toplamda 2 Milyar Doları Aştı
Isparta, Antalya ve Burdur'u içeren Batı Akdeniz Bölgesi'nde 1 Ocak-30 Eylül 2023 tarihleri arasında toplam 1 milyar 959 bin 101 dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre %1,4'lük bir artışla bu bölgenin ekonomik büyüklüğü 2 milyar doları aştı. Batı Akdeniz'deki ekonomik potansiyel giderek daha da açığa çıkıyor.
Aylık İhracat Verileri
- Ocak: 31.332,63 dolar
- Şubat: 28.107,93 dolar
- Mart: 39.067,58 dolar
- Nisan: 30.120,53 dolar
- Mayıs: 34.971,21 dolar
- Haziran: 56.562,06 dolar
- Temmuz: 41.620,76 dolar
- Ağustos: 37.841,23 dolar
- Eylül: 40.921,67 dolar
Toplam İhracat (Ocak-Eylül 2023): 340.472,59 dolar
Geçen yılın aynı döneminde Isparta'nın toplam ihracatı 339 milyon 536 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Isparta'nın ekonomik büyüme hızının arttığını gösteren bu veriler, gelecekteki potansiyelini vurguluyor.
Geçen yılın aynı döneminde Isparta'nın toplam ihracatı 339 milyon 536 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Isparta'nın ekonomik büyüme hızının arttığını gösteren bu veriler, gelecekteki potansiyelini vurguluyor.