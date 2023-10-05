Ispartaspor, Isparta Petrol Turizm ile Dev Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Tarih: 4 Ekim 2023

Isparta, Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor, destekçileri olan Isparta Petrol Turizm tarafından güçlü bir sponsorluk anlaşmasıyla sevindirici bir gelişme yaşadı. Taraftarların sezon boyunca deplasman otobüslerinin masraflarını üstlenen Isparta Petrol Turizm ayrıca, kapalı tribünün ismini de sezon boyunca "Isparta Petrol Turizmi" olarak değiştirdi.

Isparta Petrol Turizm'in sahipleri İbrahim Baştok ve Ömer Baştok, takıma desteklerini sürdüreceklerini belirterek, Ispartaspor'a başarılar dilediler. Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir, Futbol Şube Sorumlusu Fehmi Gezer ve Basın Sözcüsü Serkan Başpınar, Isparta Petrol Sahipleri İbrahim Baştok ve Ömer Baştok'a isimlerinin yazılı olduğu formaları hediye ettiler.

Başkan Gültekin Özdemir, taraftarların otobüs masraflarını karşılama konusundaki destekleri için başta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen olmak üzere Isparta Petrol Sahipleri İbrahim Baştok ve Ömer Baştok'a teşekkürlerini iletti. Bu sponsorluk anlaşması, Ispartaspor'un gelecekteki başarıları için önemli bir adım olarak görülüyor ve kulübün gelişimine katkı sağlayacak.