Isparta, İhracat Rotasını AB ve ABD'ye Çeviriyor

Isparta, Eylül 2023 itibariyle ihracat rotasını Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yönlendiriyor. İşte Isparta'nın bu bölgelere gerçekleştirdiği ihracat verileri:

ABD'ye En Yüksek İhracat

Eylül 2023'de, Isparta'nın en yüksek ihracatı 8 milyon 572 bin dolar ile Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçekleştirildi. 1 Ocak-30 Eylül 2023 tarihleri arasında Isparta'nın ABD'ye gerçekleştirdiği ihracat ise 48 milyon 573 bin dolar değerine kadar yükseldi. ABD pazarının Isparta için önemli bir ihracat destinasyonu olduğu görülüyor.

Almanya'ya Büyük İhracat

Isparta, Eylül 2023'de Almanya'ya 2 milyon 826 bin dolar değerinde ihracat yaptı. Yılın tamamında ise bu değer 43 milyon 255 bin dolar seviyesine ulaştı. Almanya, Isparta'nın en büyük AB ihracat partnerlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Diğer AB Ülkelerine İhracat

Isparta, Birleşik Krallık'a 952 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Fransa'ya ise 4 milyon dolar değerinde ihracat yapıldı. Toplam yıllık ihracat ise Fransa'ya 19 milyon 932 bin dolar olarak kaydedildi. AB ülkeleri, Isparta'nın Avrupa pazarındaki varlığını sürdürmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Antalya Serbest Bölge'ye İhracat Artıyor

Isparta, Antalya Serbest Bölge'ye de 4 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. 1 Ocak-30 Eylül 2023 tarihleri arasında bu değer 13 milyon 048 bin dolar olarak hesaplandı. Antalya Serbest Bölge, Isparta'nın bölgesel ticaretteki büyümesine katkı sağlayan önemli bir destinasyon olarak öne çıkıyor.

Isparta'nın bu çeşitli pazarlara yönelik ihracatı, bölgenin ekonomik çeşitliliğini ve büyüme potansiyelini yansıtmaktadır.