Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Makine Operatörlerine Eğitim Verdi

4 Ekim 2023Orman Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen yeni makinelerin etkili ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için makine operatörlerine eğitim verdi.Eğitim, Bölge Müdür Yardımcısı Sayınve Makine ve İkmal Şube Müdürü'ın liderliğinde, Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Eğitim, teorik ve pratik aşamalardan oluştu ve DSİ 18. Bölge Müdürlüğü'nden teknik personelin de katılımıyla gerçekleştirildi.Bu eğitim, bölge müdürlüğünün makine operatörlerini, yeni makinelerin teknik özellikleri, işleyişi ve güvenlik protokollerine uygun kullanımı konusunda bilgilendirmeyi amaçladı. Böylece, ormancılık faaliyetlerinin daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi sağlanacak ve aynı zamanda iş güvenliği önlemleri de en üst düzeye çıkarılacaktır. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, personelinin eğitimine verdiği önemi vurgulayarak doğal kaynakların korunması ve ormancılık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.