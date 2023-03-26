Isparta'nın En Gözde Turistik Noktası: Eğirdir Gölü

Isparta'nın doğal güzelliklerinin en büyük temsilcisi olan Eğirdir Gölü, Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından biridir. Kuzey-güney uzunluğu 50 km olan ve doğu-batı genişliği 3 ila 15 km arasında değişen göl, yaklaşık 3.309 kilometre karelik bir alanın sularını topluyor.

Göl, karstik yapının etkisiyle oluşmuş ve ana kalker yapı üzerindeki çöküntü oluklarının birleşmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Ortalama derinliği 12 metre olan gölün maksimum derinliği ise 16.5 metredir. Gölün çevresindeki bitki ve hayvan çeşitliliği, doğal bir zenginlik kaynağı olarak ön plana çıkıyor.

Özellikle yaz aylarında berrak suları, elma ve şeftali bahçeleriyle çevrili plajları ve gün batımında alacağı renklerle adeta büyüleyen Eğirdir Gölü, turistlerin en çok tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

Göl, sadece doğal güzelliğiyle değil aynı zamanda tarihi dokusuyla da ilgi çekiyor. Eğirdir Gölü'nün etrafındaki köylerde yaşayan halk, geleneksel yöntemlerle balık avlayarak geçimini sağlıyor.



Isparta’nın en gözde turistik alanlarından biri olan Eğirdir Gölü, doğal güzellikleriyle büyüleyici bir manzaraya sahip. Yaklaşık 3.309 kilometre karelik bir alanın sularını toplayan göl, Türkiye'nin en büyük 4. gölü olma özelliğini taşıyor.

Kuzey-güney uzunluğu 50 km olan, doğu-batı genişliği ise 3 ila 15 km arasında değişen Eğirdir Gölü, karstik yapının bir sonucu olarak oluşmuş. Ana kalker yapı üzerinde oluşan çöküntü oluklarının birleşmesiyle ortaya çıkan göl, ortalama derinliği 12 metre ve maksimum derinliği ise 16.5 metre olarak kaydedilmiş.

Eğirdir Gölü çevresinde bulunan bitki ve hayvan çeşitliliği, doğal bir zenginlik kaynağı sunuyor. Özellikle yaz aylarında, günün değişik zamanlarında farklı renkler alan, gün batımında seyrine doyum olmayan manzarası ile öne çıkıyor.

Etrafı elma ve şeftali bahçeleriyle çevrili, berrak plajları ile de ünlü olan Eğirdir Gölü, Türkiye'nin ikinci en büyük tatlı su kaynağı olarak turistlerin dikkatini çekiyor. Gölde yapılan su sporları, balık tutma, doğa yürüyüşleri, kampçılık gibi aktivitelerle ziyaretçilere unutulmaz anılar yaşatıyor.

Isparta’nın bu doğal güzellikleriyle bezenmiş turistik alanlarından biri olan Eğirdir Gölü, yılın her dönemi ziyaretçilerini bekliyor.





