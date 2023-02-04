SPORCULARIMIZ MİLLİ TAKIMDA
İl Müdürümüz Mahmut Danayiyen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasından derece ile ayrılarak, Milli Takıma seçilen satranç sporcularımızı ağırladı. Ziyarette İl Müdürümüz Mahmut Danayiyen sporcularımızı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
TEBRİKLER
7 yaş (Kızlar) Türkiye 1.si Beray Gece ERİŞKİN,
11 yaş (Kızlar) Türkiye 8.si Ayşe Ecrin ÇAĞAN,
11 yaş (Genel) Türkiye 8.si Kerem UYSAL,
11 yaş (Genel) Türkiye 12.si Çınar ÖNER,
13 yaş (Kızlar) Türkiye 6.sı Feyza KESKİN,
16 yaş (Genel) Türkiye 5.si Doruk SEZİŞ,
17 yaş (Kızlar) Türkiye 2.si Nehir YALÇIN