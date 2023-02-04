Aziz Şehitlerimiz Kabirleri Başında Anıldı

Şehadetleri Ocak ve Şubat ayına denk gelen Ispartalı aziz şehitlerimiz; Uğur Bulat, Ekrem Çetin, İzzet Şenol, Yaşar Kocabaş, Mehmet Ali Aslan, Mustafa Ünlü, Ramazan Karaca, Durmuş Sarı, Gökhan Arslan ve şehadet tarihi bugün olan Ali Yılmaz ile tüm şehitlerimiz Garnizon Şehitliği’ndeki kabirleri başında dualarla anıldı.

Anma törenine aziz şehitlerimizin yakınları başta olmak üzere Vali Aydın Baruş, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimler Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı, kahraman gazilerimiz ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.