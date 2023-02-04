Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Halife Sultan Mahallesinde annesiyle birlikte yaşayan doğuştan yemek borusu olmaması (Özofagusatrezisi) hastalığı bulunan, son geçirdiği ameliyatta sağ akciğeri alınan 15 yaşındaki Mustafa Haktan Aksungur’un tekerlekli sandalyesi ile evinin önündeki toprak alanda yaşadığı zorluğu ortadan kaldırdı. Aksungur’un karnesiyle birlikte video çekerek durumunu anlatmasının ardından Başkan Başdeğirmen, yola kilit taşı döşetti, yol engelini ortadan kaldırttı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, engelli ve rahatsızlığı bulunan vatandaşların taleplerini geri çevirmiyor. Bugüne kadar talepler doğrultusunda birçok engelli vatandaşın evlerinin içerisinde ve evlerinin önünde düzenlemeler yapıldı, yeni evler inşa edildi. Ayrıca engelli vatandaşların kullandığı yollarda da onların rahat kullanımı için gerekli tüm çalışmalar yapıldı.Halife Sultan Mahallesinde annesiyle birlikte yaşayan ve doğuştan yemek borusu olmaması (Özofagusatrezisi) hastalığı bulunan, son geçirdiği ameliyatta sağ akciğeri alınan 15 yaşındaki Mustafa Haktan Aksungur, tekerlekli sandalye ile sokağa çıktığında evinin önünün toprak olması dolayısıyla zorluk yaşıyordu. Özellikle kış aylarında çamurdan dolayı bir hayli zorlanan Mustafa Haktan Aksungur, karnesiyle birlikte bir video çekerek, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’den karne hediyesi olarak evinin önünden yola kadarki kısma kadar kilit taşı döşenmesini talep etti. Videoyu izleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Mustafa Haktan Aksungur’un yaşadığı zorluğu ortadan kaldırmak için evinin önüne kilit taşı döşenmesi talimatını verdi. Fen İşleri Müdürlüğünce evin önüne kilit taşı döşendi. Çalışmaların tamamlanmasıyla Mustafa Haktan Aksungur’un yaşadığı ev ile yol arasındaki alan kilit taşıyla kaplandı ve çamurdan kurtarıldı. Aksungur artık tekerlekli sandalyesi ile yola rahat bir ulaşım sağlayacak.Mustafa Haktan Aksungur’un annesi Özlem Çakır, yıllardır evlerinin önünde çamurla mücadele ettiklerini belirterek, son çare olarak Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e bir video gönderdiklerini söyledi. Başkan Başdeğirmen’in olaydan haberi olur olmaz ekibini gönderdiğini kaydeden Çakır, “Sağ olsun Belediye Başkanımız bizi kırmadı. Oğluma karne hediyesi olarak bize güzel bir yol yaptırdı. Belediye Başkanımıza ve sevgili eşi Şadiye Hanıma çok teşekkür ediyoruz. Bizi çamurdan kurtardılar. En azından oğlum tekerlekli sandalye ile gidip gelirken çok rahat bir şekilde hareket edecek, çamur görmeyeceğiz. Belediye Başkanımızın başarılarının devamını diliyorum” dedi.Oğlu Mustafa Haktan Aksungur’un rahatsızlığından bahseden Özlem Çakr, “Doğuştan Özofagusatrezisi rahatsızlığı var, yani yemek borusu olmaması. Defalarca ameliyat geçirdi, yoğun bakımda entübe olarak kaldı. En son geçen sene Ankara’da sağ akciğerinin tamamen kapandığı ve alınarak oradan çıkartılması gerektiği söylendi. Birkaç ay önce Ankara’da bir hastanede ameliyatını yaptırdık. Şimdi çok fazla yürüyemiyoruz. Sadece ev içerisinde yürüyebiliyoruz, dışarıya çıktığımız zaman solunum sorunu yaşıyor. Çünkü sadece sol akciğeri kaldı. Ondan dolayı tekerlekli sandalyeyi kullanmak zorundayız. Okula gidemiyoruz, enfeksiyon kapmaması gerekiyor. Zaruri durumlarda çıkartıyorum. Yol problemimiz de olunca bir hayli zor oluyordu. Ama şimdi çok şükür, enfeksiyonlarını da atlatabilirsek okulumuza rahat rahat gidip gelebileceğiz. Başkanımız da sağ olsun çok yardımcı oldu. Başkanımıza her şey için teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.Mustafa Haktan Aksungur da yola kilit taşı döşenmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Belediye Başkanımıza ve Şadiye Teyzeye çok teşekkür ederim. Yolum yapıldı, toz kalktı. Ellerinizden öperim. Yol yapıldığı için çok mutlu oldum. Çünkü annem tekerlekli sandalyeyi çıkarırken zorlanıyordu. Artık zorlanmayacağız” şeklinde konuştu.