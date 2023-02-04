İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Şubat ayı toplantısı Vali Aydın Baruş başkanlığında Isparta Ticaret ve Sanayi Odasında (ITSO) gerçekleştirildi. Toplantıya tüm ilçe kaymakamları, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, ilçe belediye başkanları, TGA Destinasyon ve Tema Müdürü Mehmet Aydın Demir, ITSO Başkanı Metin Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, ilgili kamu kurumu müdürleri, sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Şubat ayı toplantısı Vali Aydın Baruş başkanlığında Isparta Ticaret ve Sanayi Odasında (ITSO) gerçekleştirildi. Toplantıya tüm ilçe kaymakamları, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, ilçe belediye başkanları, TGA Destinasyon ve Tema Müdürü Mehmet Aydın Demir, ITSO Başkanı Metin Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, ilgili kamu kurumu müdürleri, sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından “İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması” kapsamında oluşturulan ve iki ayda bir toplanan İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu’nun amacı Isparta’nın turizm değerlerinin kapsamlı bir şekilde tanıtımını yapmak ve turizmi 12 aya yaymak. Bu kapsamda son iki ayda kurul paydaşlarının yaptığı çalışmalar toplantıda katılımcılarla aktarıldı. Sunumların ardından faaliyetlerin daha etkin yürütülmesi ve yeni fikirler edinebilmek adına katılımcılar görüş alış verişinde bulundu.

2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından “İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması” kapsamında oluşturulan ve iki ayda bir toplanan İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu’nun amacı Isparta’nın turizm değerlerinin kapsamlı bir şekilde tanıtımını yapmak ve turizmi 12 aya yaymak. Bu kapsamda son iki ayda kurul paydaşlarının yaptığı çalışmalar toplantıda katılımcılarla aktarıldı. Sunumların ardından faaliyetlerin daha etkin yürütülmesi ve yeni fikirler edinebilmek adına katılımcılar görüş alış verişinde bulundu.