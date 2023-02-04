Isparta Belediyesi, metruk yapıların yıkımına devam ediyor. Bahçelievler ve Doğancı Mahallelerinde yıkımı gerçekleştirilen 2 yapıyla birlikte yıkılan metruk yapı sayısı 198’e çıkarken, 6 metruk binanın daha yıkımı yapılacak.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından şehirde bulunan ve farklı amaçlarla kullanılan metruk binaların yıkımları tüm hızıyla devam ediyor. Bugüne kadar gerek belediyeye mülk sahiplerince yapılan müracaatlar gerekse belediyenin tespit ettiği ve kamu kurum kuruluşlarıyla mahalle muhtarları tarafından bildirilen metruk binaların yıkımları tek tek gerçekleştiriliyor. Isparta Belediyesi son olarak Bahçelievler Mahallesi ve Doğancı Mahallesinde 2 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, binaların etrafında güvenlik önlemi aldıktan sonra binaların yıkımını yaptı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından yıkımı yapılan metruk bina sayısı 198’e yükseldi. Farklı mahallelerde bulunan 6 metruk yapının yıkımı da planlandı. Bu binaların yıkımı kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilecek. Böylelikle yıkımı yapılan metruk bina sayısı 204’eulaşmış olacak.Bahçelievler Mahallesinde metruk binanın yıkımını takip eden Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kaya, yıkımı yapılan tek katlı ev için mahalle halkının şikayette bulunduğunu ifade ederek, bu yapının farklı amaçlarla kullanıldığını söyledi. Kaya, “Mahalle sakinleri bu metruk evin yıkılmasını talep etti. Her yapının hak sahipleri var. Bu yıktığımız evde birden fazla hak sahibi olması nedeniyle onlara ulaşmakta biraz zorluk çektik ama çok şükür ulaştık. Gereken izinleri aldıktan sonra yıkımını gerçekleştiriyoruz. Buradan sonra 6 metruk binamız daha var. Onların da kısa sürede yıkımını gerçekleştireceğiz. Mahalle sakinleri metruk binanın yıkımı için çok sevinçliler” dedi.