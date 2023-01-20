Vali Aydın Baruş mahalle ziyaretleri kapsamında Keçeci mahallesinde bir dizi inceleme ve ziyarette bulundu.

Keçeci mahallesinde önce mahalle muhtarı Gökhan Büyükleblebi ile bir araya gelen Vali Baruş; asayiş, eğitim, sağlık ve sosyal yardım konularında görüş alış verişinde bulundu. Ardından mahallede bulunan esnafları ziyaret eden Vali Baruş iş yerlerinde incelemede bulunarak esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.