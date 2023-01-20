Keçeci Mahallemiz Ziyaret Edildi
Vali Aydın Baruş mahalle ziyaretleri kapsamında Keçeci mahallesinde bir dizi inceleme ve ziyarette bulundu.
Keçeci mahallesinde önce mahalle muhtarı Gökhan Büyükleblebi ile bir araya gelen Vali Baruş; asayiş, eğitim, sağlık ve sosyal yardım konularında görüş alış verişinde bulundu. Ardından mahallede bulunan esnafları ziyaret eden Vali Baruş iş yerlerinde incelemede bulunarak esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.
Ziyaretlerinde Vali Baruş’a İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alpay Acar ile İl İdare ve Denetim Müdürü Figen Beşik eşlik etti.