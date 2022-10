Akdeniz Bölgesi’nin en iyi 5 Restaurantı arasında gösterilen Arzava Çünür Yeni Şehir Restaurant, Gül Masalı dizisinin son bölümüne ev sahipliği yaptı.Yaklaşık 6 aydır çekimleri Isparta’da devam eden ve ATV ekranlarında yayınlanan ‘Gül Masalı’ dizisinin son bölümünden bazı sahneler, Arzava Çünür Yeni Şehir Restaurant’ta hayat buldu.9 Ekim Pazar günü ekrana gelen 16. bölümde başrol oyuncularından ECE, yine kendisini gibi başrol oyuncusu olan Toprak’ı arayarak, ‘Çünür’de ki yeni kafeye’ gel dedi. İki başrol oyuncusunun çeşitli replikleri bu sahneden sonra devam etti. Dizinin yapımcıları, senaristleri ve oyuncuları çekimler sonrası Arzava Çünür Yeni Şehir Restaurant, yetkililerine misafirperverlikleri nedeniyle teşekkür ettiler.Güçlü oyuncu kadrosu ve etkili hikayesiyle ekrana gelen dizide; Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Zehra Yılmaz, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi birbirinden başaralı duayen isimler rol alıyor.Yapımını Pastel Film'in, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül'ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Sadullah Şentürk otururken, senaryosunu Can Sinan kaleme alıyor. ATV ekranlarında her pazar seyirciyle buluşan Gül Masalı dizisi, şehrin tanıtımına da büyük katkı sağlıyor.