PENÇE KİLİT OPERASYONUNDA UZMAN ÇAVUŞ YARALANDI

Isparta'nın Büyükgökçeli Köyü'nden olan P. Uzm. Çvş. Cemil Yavaş, Pençe Kilit Operasyonunda görevli iken Çatışmada yaralandı. Uzman Çavuş Yavaş'ın GATA Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Uzman çvş Yavaş’ın bir erkek ve 1 kız olmak üzere 2 kardeşi daha var. Isparta Belediyesinde çalışan babası, oğlunu Suriye’de görev yaptığını ve yaralandığı bilgisini kendilerine ulaşmasından sonra Ankara’ya hareket ettiklerini belirterek, bütün Türk halkının dualarını bekliyoruz. İnşallah oğlumuz sağlığına kavuşacak ve aramıza dönecek dedi.

Kardeşimize Allah’tan acil şifalar diliyor en kısa zamanda aramıza dönmesini yüce Rabbimden niyaz ediyoruz.