Türkiye’de her 4 elmadan 1’inin yetiştiği Isparta’da elma hasadı başladı. ISUBÜ Eğirdir Meslek Yüksekokulu’nun öğrencilerine yönelik her yıl düzenlediği elma hasadı etkinliği bu yıl da gerçekleşti.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Eğirdir Meslek Yüksekokulu okul idarecileri, öğretim elemanları ve öğrencileri ile birlikte ilçedeki elma hasadına katıldılar.Elma hasadı etkinliğinde Eğirdir MYO Müdürü Öğretim Görevlisi Mustafa Gök, bahçe sahibi Özcan Gök, Rektör Yılmaz Çatal ile beraberindeki heyete Eğirdir Elması ve üretimi hakkında bilgiler verdiler.Etkinlikte, Elma hasadının bereketli olması temennisinde bulunan Rektör Çatal ve Eğirdir MYO’daki öğrenciler hasat yapan üreticilerle elma toplayıp bol bol fotoğraf çekilerek Eğirdir’in ve elmanın tanıtımına katkıda bulundular.Rektör Çatal, Eğirdir MYO’yu ziyaret ederek okul idarecileri ve öğretim elemanları ile akademik kurul toplantısı gerçekleştirdiler. Daha sonra öğrencilerin uygulamalı ders gördüğü alanları inceleyen Rektör Çatal, öğrencilerle yemekte bir araya geldikten sonra Eğirdir ilçesinden ayrıldı.