Birimler Arası Eşgüdüm ve İstişare Toplantısı Yapıldı

2023 yılının ilk toplantısı, kamu kurum ve kuruluşlarının sunduğu hizmetlerin en kaliteli şekilde vatandaşlara ulaştırılmasını sağlamak adına düzenlenen Birimler Arası Eşgüdüm ve İstişare toplantısı oldu. Vali Aydın Baruş başkanlığında Isparta Valiliği’nde düzenlenen toplantıya tüm kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

Açılış konuşmasında toplantının amacının “İlimizdeki birimler arasında etkin bir işbirliğini sağlamak, birimlerin proje ve çalışmalarını değerlendirmek, birimler arası bilgi alışverişini temin etmek, karşılaşılan sorunlara çözüm getirmek maksadıyla toplanmış bulunuyoruz” olduğunu ifade eden Vali Baruş ayrıca “Birim amirlerimizin, çalışmalarında azami gayretleri sarf ettiklerine inanıyorum. Kamu Kuruluşlarımız, bundan sonraki çalışmalarında da proje ve çalışmalarımızın istenilen seviyeye ulaşması için tüm imkânların seferber edilerek, yerel yönetimler ve sivil toplumla işbirliği içerisinde sorunları çözmeye yönelik projelerin hazırlanmasına, İlimiz ve ilçelerimizin ekonomik, sosyal ve altyapı olarak gelişmesine destek vereceklerdir. Bu bağlamda; yapılan çalışmalarda emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarda da tüm kuruluşlarımızın vatandaşımıza daha etkin hizmet verme anlayışı içinde olacağına inanıyorum” dedi.

Konuşmasında kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili il müdürlerine çeşitli uyarılarda bulunan Vali Baruş “Özellikle çalışma düzeninin korunmasında ve çalışma disiplinin muhafaza edilmesinde başrol sizlere düşüyor. Daha önceki toplantılarda da sizlere söylemiştim. Bir daire amiri zamanında görevine gelmezse mesaiye riayet etmezse, o kurumda çalışma düzeni bozulur. Bundan emin olun. Çünkü o kurumda bütün gözler sizin üzerinizde; birim amiri ne zaman geliyor, ne zaman ayrılıyor? Memurlar buna dikkat eder, görevliler buna dikkat eder, ona göre kendisine pozisyon alır. Vatandaşlarımızdan hiçbir zaman, ben işimi yaptırmak için gittiğimde masa başında veyahut da görevli birimde bir memuru bulamadım diye şikayete gelmesin. Onun için herkes görevini hassasiyetiyle yerine getirecek. Görevi sırasında başka işlerle meşgul olmayacak, buna müsaade etmeyeceksiniz. Mesai saatleri içerisinde ara sıra çıkıp habersiz bir şekilde bürolarını denetleyeceksiniz. Bürolarda gevşeklik gösterilmesine, lakayt davranılmasına kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz. Devletin işi disiplin işidir, ciddiyet işidir. Bu ciddiyeti sağlayamadığımız takdirde de kurumlardaki çalışma düzeni bozulur, kötü niyetlere yol açılır. Kurumun çalışma düzenini bozan ve onu sekteye uğratan kişilere kesinlikle müsaade etmeyelim. Sizlerden ricamız budur” diye konuştu.

Ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kuruluşlarının proje ve çalışmalarını içeren kapsamlı birer sunum gerçekleştirdiler.

Sunumlarda;

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur sunumunda, kurumunca 2022 yılında 523 projenin tamamlandığını bu projeler için ise 234 Milyon TL ödenek harcandığını belirtti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya da kurumu tarafından 2003 yılında 2022 yılları arasında Isparta’da toplam 1 milyar 350 milyon TL sağlık yatırımı gerçekleştiğini söyledi.