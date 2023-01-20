Toplantı başlangıcında konuşan Vali Baruş, “İl Koordinasyon Kurulu toplantılarında kamu hizmetlerinin kalitesinin ve standartlarının yükseltilmesi, kamu yatırım ödeneklerinin kullanımında etkinlik ve verimliliğin artırılması öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu hedefler doğrultusunda amaç; kamu yatırımlarına ayrılan kaynakları, öncelikle vatandaşlarımızın ortak ihtiyaçlarını giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek altyapı alanlarına yönlendirip, bu yatırımların etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Bu açıdan toplantılarımız büyük önem taşımaktadır. Bu toplantımızda da kamu kurum ve kuruluşlarımızın 2022 yılında ilimizde uyguladıkları projelerle ilgili değerlendirmeler ve varsa sorunlar ve çözüm önerileri görüşülecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarımız ile belediyelerimizin İl Yatırım Takip Sistemine girdikleri verilere göre 1 Ocak 2022- 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki 12 aylık dönemde yaptığı çalışmaları özet olarak şöyle değerlendirebiliriz:

2022 yılında ilimizde kamu kurumları ve kuruluşlarımız ile mahalli idarelerimizce proje bedelleri toplamı olan 8 milyar 718 milyon 921 bin TL olan 1.192 adet proje üzerinde çalışılmıştır. Bu projelere 1 milyar 586 milyon 527 bin TL ödenek ayrılmış, bu ödeneğin ise 1 milyar 285 milyon 390 bin TL’si harcanarak yüzde 81 parasal gerçekleşme yüzde 71 ise fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır. Yatırımları belediyelerimize ve özel idareye göre incelediğimizde; yatırımcı kamu kuruluşlarımız 2022 yılı Aralık ayı sonuna kadar proje bedelleri toplamı 8 milyar 164 milyon 719 bin TL olan 1.008 adet proje üzerinde çalışmalarını yürütmüşlerdir. Bu projeler için 1 milyar 296 milyon 572 bin TL ödenek ayrılmış, bu ödeneğin ise 1 milyar 148 milyon 946 bin TL’si harcanarak yüzde 89 parasal gerçekleşme temin edilmiştir. Belediyelerimizin 2022 yılı Aralık ayı sonuna kadar proje bedelleri toplamı olan 554 milyon 202 bin TL olan 184 adet proje üzerinde çalışmalar yürütülmüştür. Bu projeler için 2022 yılında 289 milyon 954 bin TL ödenek ayrılmış. Bu ödeneğin de 136 milyon 92 bin TL’si harcanarak yüzde 47 parasal gerçekleşme sağlanmıştır” dedi.