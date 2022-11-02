Ressam ve heykeltraş Abdullah Koçoğlu, aylık olarak yayımladığı mizah dergisindeki adıyla namı diğer Joker Abdul, eserleri henüz yapım aşamasındayken alıcı bulunca 2022 takvim yılı için anlaşma yaparak ücret ödediği 12 ayrı sergi ve fuara katılamadı.Koçoğlu, yaptığı açıklamada, “Sevinsem mi, üzülsem mi bilemiyorum. Yaptığım eserler sanatseverlerin önünde görücüye çıkmaya fırsat bulamadan sahipleriyle buluşuyor. 1 yıldır katılacağım sergiler için eser üretmeye çalışıyorum, maalesef sayıyı tutturamadım. Talip olan isimler, birbirinden değerli koleksiyonerler ve sanatseverler olunca onlara ‘hayır’ demeyi kesinlikle doğru bulmuyorum. Çünkü sanat ve sanatçı, onların sayesinde değer kazanıyor ve varlığını sürdürüyor. Bu sebeple sergi ve fuar katılımımı 2023 yılına ertelemeyi uygun gördüm. Böylesi hem benim için hem de tablolarıma ilgi gösteren sanatsever dostlarım adına daha hayırlı oldu.” dedi.Koçoğlu’nun eserleri, 10 bin ila 50 bin lira aralığında değişen fiyat bandında alıcı buluyor.JOKER Abdul, İstanbul’da doğdu.Eğitimiyle iş hayatını erken yaşlarda birleştiren yazar, 7 sene aynı adla radyo programcılığı, 1500 üzerinde tek kişilik gösteri, 1000 üzerinde üniversite, festival ve avm etkinliği gerçekleştirdi ve edebiyat dünyasına biri 3 dalda dünya rekoru sahibi olmak üzere 7 ayrı eser kazandırdı.Güzel sanatların resim, heykel, sahne dekorasyon bölümleri ile profesyonel olarak ilgilenen, dünyanın çeşitli kentlerinde 40 üzerinde mekan tasarlamış olan, Universal Studios Hollywood Los Ángeles'da aralıklı olarak dekoratör olarak da çalışan Joker Abdul, 2019’un Ocak ayı itibariyle yayın hayatına başlayan kendi çizim ve yazılarından oluşan “ŞOVKÜTERİ” isimli bir de mizah dergisi çıkarıyor.