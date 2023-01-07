Arıcılığa İlgi Artıyor

Köy Yaşam Merkezleri İş Birliği Protokolü kapsamında Isparta Merkeze bağlı köylerde Arıcılık Kursu verilmeye devam ediliyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği eğitimler, 21 gün boyunca toplam 104 saat sürüyor.Merkeze bağlı Ali Köy’de ilk kurs programı Aralık ayında tamamlanmış ve 22 kursiyer eğitimlerini başarı ile sonlandırmıştı. Talebin fazla olması sebebiyle 2. Etap kurs geçtiğimiz hafta başladı ve 29 kursiyer kayıt yaptırdı.Erkekler kadar kadın üreticilerin de ilgi gösterdiği kurs Ali Köy-Küçük Hacılar İlk ve orta okulu binasında hafta içi akşam 19.00-21.00 saatleri arasında gerçekleşiyor.Kurs, İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü teknisyenlerinden Osman Fatih Onurlu tarafından veriliyor.Kursta arıcılık malzemeleri, bal arısı ırkları, koloni bireyleri ve düzeni, mevsimsel bakım ve kışlatma, bal üretimi, diğer arı ürünlerinin üretimi, ana arı yetiştiriciliği, ballı bitkiler, gezginci arıcılık ve arı sağlığı konularında eğitim veriliyor.Proje kapsamında kurs programını başarı ile tamamlayan üreticilere Isparta Valiliği İl Özel İdaresi tarafından 5’er kovan arı verilmesinin planlandığı öğrenildi.İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2022 yılında eğitim yayım programı kapsamında 489 çiftçi toplantısı yapılarak 8 bin 661 çiftçiye eğitim verildiği, eğitim programlarının bu yılda devam ettirileceği haber verildi.