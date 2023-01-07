Isparta Belediyesi, şehrin farklı noktalarındaki kaldırımları kendi üretimi olan renkli begonit taşlarla kaplamaya devam ediyor. Yedişehitler Mahallesi 108. Caddedeki kaldırımlarda begonit taş döşeme çalışmaları sürerken, kaldırıma aydınlatmada uygulanacak.Isparta Belediyesi, bir yandan meydan düzenleme çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan kaldırımları yeniliyor, güzelleştiriyor. Kaldırım yenileme çalışmalarında Doğaltaş ve Beton Elemanları Tesislerinde üretilen renkli begonit taşlar kullanılıyor. Bugüne kadar şehir merkezi ve birçok mahallede cadde, sokak, meydan ve kaldırımlar begonit taşlarla kaplandı. Begonit taş sayesinde kaldırımlar hem daha düzenli hale geliyor hem de estetik olarak farklı bir görünüm sunuyor. Çalışmalar son olarak Yedişehitler Mahallesi 108. Caddede devam ediyor. Çalışmalarda ilk olarak kaldırımdaki kilit taşlar kaldırıldı, yerine ise renkli begonit taş döşeniyor. Ayrıca kaldırıma aydınlatma uygulanacak.Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte birçok cadde, sokak, meydan ve kaldırımda olduğu gibi Yedişehitler Mahallesi 108. Caddedeki kaldırımda belediyenin kendi üretimi olan renkli begonit taş sayesinde gece aydınlatmasıyla estetik bir görünüm sunacak.