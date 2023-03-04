*BAŞKAN VELİ GÖK MİNİKLERİN İSTEĞİNİ KIRMADI VE YAPILMASI İÇİN TALİMAT VERDİ.Eğirdir Belediye Meclisinin 2023 yılı Mart ayı birinci birleşiminin minik misafirleri vardı. Menderes Mahallesinden Eğirdir Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıdoğan’ın torunu ve sembolik olarak muhtar seçilen Hasan Efe Yıldız beraberinde azaları Emir Çaylı ve Ecir Çaylı Eğirdir Belediye Meclisinde konuştular.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün doğum günü olması nedeniyle başkana çiçek takdim eden minikler daha sonra başkandan mahallelerine çocuk oyun parkı ve halı saha yapılmasını istediler. Başkan Veli GÖK’te belediye meclisi ve daire müdürlerine talimat vererek mahalleye yapılması için çalışmalara başlanılmasını istedi.Minik muhtar ve azalarına teşekkür eden Başkan Veli GÖK onları meclis üyeleri ile birlikte alkışladı.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)