Vali Ömer Seymenoğlu Senirkent ilçesindeki kontrol noktalarında denetim faaliyetlerine katıldı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlanılan tam kapanma uygulaması sonrası il genelindeki denetim ve kontrol faaliyetleri de aralıksız devam ediyor.Vali Seymenoğlu Senirkent ilçesinde polis ve jandarma kontrol noktalarındaki çalışmalara nezaret ederek kısıtlamadan muaf olan sürücülerin belgelerini kontrol etti, sürücülere alınan tedbirlere eksiksiz uymaları konusunda bilgilendirmelerde bulundu.Kontroller esnasında vatandaşlara; içinde bulunduğumuz TrafikHaftası nedeniyle emniyet kemeri, hız limitleri ve yaya önceliği gibi konularda uyarılarda bulunan Vali Seymenoğlu, verdikleri destek için de teşekkür etti.