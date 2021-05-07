Tam kapanma uygulamasının başlamasıyla ilçe denetimlerine ve ziyaretlerine ağırlık veren Vali Ömer Seymenoğlu Uluborlu ilçesine gitti.İlçede öncelikli olarak jandarma ve polis kontrol noktalarındaki çalışmalara nezaret ederek görevlilere kolaylıklar dileyen Vali Seymenoğlu sürücülere de içinde bulunduğumuz Trafik Haftası dolayısıyla trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmelerde bulundu.Ardından ilçe kaymakamı Zikrullah Erdoğan ile devlet hastanesine geçen Vali Seymenoğlu sağlık çalışanlarına salgınla mücadelede bugüne kadar yaptıkları fedakarca çalışmalardan dolayı teşekkür etti.Uluborlu ilçesindeki iş yerlerini de ziyaret eden Vali Seymenoğlu karşılaştığı tüm vatandaşlardan salgına karşı yürütülen kapsamlı mücadeleye olan desteklerinin artarak devam etmesini istedi.