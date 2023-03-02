Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin şu görüşlere yer verdi.”Hem şahsi hem de Isparta Ticaret Borsası olarak bütün imkânlarımızla desteklerimizi ve yardımlarımızı göndermeye devam edeceğiz ifadelerini kullanarak söyle devam etti: Asrın felaketini yaşadığımız depremin ilk günden itibaren Isparta’da tüm kurum ve kuruluşlarla elbirliği yaparak deprem bölgesindeki mağdur vatandaşlarımıza yardım ulaştırmak için çabalamaktayız. Isparta Ticaret Borsası yönetimi olarak geçtiğimiz Cuma günü, Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen bölgeleri ziyaret ederek depremzede kardeşlerimize geçmiş olsun temennilerinde bulunduk. Bölgede eksik gördüğümüz ve mağduriyetlerini bir nebze de olsa gidereceğini düşündüğümüz konuları ele aldık. Isparta Ticaret Borsası olarak yapabileceğimiz yardımları değerlendirdik. Birlikte çalışacağız ve bu büyük felaketin üstesinden hep birlikte geleceğiz.



Bu vesile ile bir kez daha depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; yakınlarına ve ülkemize başsağlığı, yararlılarımıza acil şifalar diliyor, birlik ve beraberlik içinde yardım için canla başla çalışan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.