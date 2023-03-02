Uygun “Halk Eğitimi Merkezi müdürlüklerimizin öğretmenleri, Usta öğreticileri, kursiyerlerinin katılımı ile "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedeler için Halk Eğitimi Merkezlerinde ağırlıklı olarak uyku tulumu kazak, atkı, bere gibi kışlık giysi ve uyku tulumu üretimi devam ediyor” şeklinde konuştu.

Abdullah Uygun, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak depremzedeler için seferber olduklarını belirterek “ Isparta Halk Eğitimi Merkezi, Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi, Gelendost Halk Eğitimi Merkezi ve Yalvaç Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri tarafından Deprem bölgesinde çadır ve konteynerlerde yaşayan vatandaşlarımızın soğuk kış şartlarından korunması amacı ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinde çalışan öğretmenlerimiz, usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimizin özverili çalışmalarıyla dikimi yapılan bin 300 adet uyku tulumu deprem bölgesi olan Kahramanmaraş ilimize gönderdik. Halk Eğitimi Merkezi müdürlüklerimiz İl Milli Eğitim müdürlüğümüzün koordinesinde bölgede ihtiyaç olan her konuda çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.