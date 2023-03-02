Isparta Belediyesi, şehrin terası olarak adlandırılan Kirazlıdere’de Sosyal Tesislerin ön kısmında bulunan ve şehri kuşbakışı gören bölümde cam seyir terası yapım işini sürdürüyor. Çelik konstrüksiyon üzerinde yerden 25 metre yüksekliği ve 2,5 metre genişliğinde 35 metre yürüyüş yolu bulunan, 16 metre genişliğinde toplamda 300 metrekarelik cam seyir alanına sahip teras lazer aydınlatmalarla donatılıyor. Cam seyir terası akşamları ışık ve görsel şovlarla şehre ayrı bir renk katacak. Cam seyir terasının ışık ve görsel şovları için enerji altyapı çalışmaları devam ediyor.