Seyir terasın cam montajına başlanıyor
Isparta Belediyesi tarafından Kirazlıdere’ye Türkiye’nin sayılı ve büyük cam teraslarından birisi inşa ediliyor. Yerden 25 metre yükseklikte kurulan 16 metre çapındaki cam seyir terastan şehir kuşbakışı izlenebilecek, akşamları ise ışık ve görsel şovlar sunulacak. Cam terasın elektrik altyapı çalışmaları devam ederken, yürüyüş yolunun camları da montajı yapılmak üzere alana indirildi.
Isparta Belediyesi, şehrin terası olarak adlandırılan Kirazlıdere’de Sosyal Tesislerin ön kısmında bulunan ve şehri kuşbakışı gören bölümde cam seyir terası yapım işini sürdürüyor. Çelik konstrüksiyon üzerinde yerden 25 metre yüksekliği ve 2,5 metre genişliğinde 35 metre yürüyüş yolu bulunan, 16 metre genişliğinde toplamda 300 metrekarelik cam seyir alanına sahip teras lazer aydınlatmalarla donatılıyor. Cam seyir terası akşamları ışık ve görsel şovlarla şehre ayrı bir renk katacak. Cam seyir terasının ışık ve görsel şovları için enerji altyapı çalışmaları devam ediyor.