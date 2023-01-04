Isparta Ticaret Borsası tarafından organize edilen kurumlar arası istişare toplantısı bugün Borsada gerçekleşti.

Paydaşlarla bir araya gelinen toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin, Meclis Başkanı Nevzat Demirel, Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Bayındır ve Sadettin Güneş ile Genel Sekreter Ali Koyak ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Isparta Tarım İl Müdür Vekili Uğur Turgut, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Yılmaz, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Isparta İl Koordinatörü Prof.Dr. Süleyman Gülcü, Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Şerif Özongun, ve Tarım Aktüel sunucumuz Yüksek Ziraat Mühendisi Onur Çarkçı katılım sağladı.

Toplantıda, İlimizin en önemli katma değerini sahip olan Isparta Elması masaya yatırıldı. Geçtiğimiz günlerde Ticaret Borsası tarafından çalışması başlatılan “Isparta Elması” tanıtım filminin son aşaması istişare edildi. Dört dilde çevirisi yapılacak olan tanıtım filminin, üyelerimize ve üreticilerimize büyük oranda katkı sağlanacağı değerlendirildi.

Borsa tarafından yürütülen “Tarım Aktüel” programının içeriği hakkında görüşüldü. Büyük izleyici kitlesine sahip olan programımızın içeriğinin daha da zenginleştirilmesi için paydaşlarımızla fikir alışverişinde bulunuldu ve teknik destek konusunda işbirliği yapılmasına karar verildi.

Kurumlar arası birlik ve beraberlikten kuvvet doğacağı ve Tarımla Büyüyen Isparta hedefimiz doğrultusunda paydaşlarımızla işbirliğine çok önem verdiklerini vurgulayan Başkan Şahin, toplantımızın ilimiz ve üyelerimiz için verimli geçtiğini söyledi. Bundan sonra bu toplantıları rutin hale getirerek ilimiz tarım sektörünün gelişimi için somut adımlar atmayı hedeflediklerini ifade etti.