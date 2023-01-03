1-Isparta, demiryolu hattı ile 'Akdeniz Limanı'na açılmalıdır

2-Daha fazla ''hacimde hafif, pahada ağır'' katma değeri yüksek ihracata yönelmelidir



1 Ocak- 31 Aralık 2022 tarihleri arasında ortalama 150 ülkeye gerçekleştirilen ihracatın içerik ve verileri Isparta'nın gelecek yolunu da aydınlatıyor.



-İhracatta Türkiye 33'üncüsü

Isparta Türkiye'nin en yüksek ihracat yapan 33'üncü kenti… Düzey 2- TR 61 Ekonomi Bölgesi'nde ise Antalya'nın ardından 2'nci sırada yer alıyor.



-100 yıllık demiryolu projesi gerçekleşmeli

Isparta, Antalya Serbest Bölge'ye bir ülkeye gerçekleştirdiği ihracat kadar değer üretti. Bu bilgiler ışığında Isparta 1-31 Aralık 2022 tarihleri arasında Antalya Serbest Bölge'ye 1 milyon 112 bin 13 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. 1 Ocak- 31 Aralık 2022 tarihleri arasında ise bu değer 37 milyon 825 bin 23 dolar olarak kayıtlara geçti. Bu da Isparta'nın 100 yıllık ''Demiryolu ile Akdeniz Limanı'na açılma Projesi'ni'' gündeme getirme açısından net, sağlıklı, ölçülebilir veriler sağlıyor.



-Ülkeler arasında dolaşım iyi, katma değer zayıf…

Isparta, her ay ortalama 115 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Bunun çok büyük bir ağırlığı Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yapılıyor. Isparta'nın ''Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 100. Yıldönümü olan 2023'te 500 milyon dolar ihracat'' hedefinin gerçekleşmesi de yüksek olasılıkla başarılı bir şekilde sağlanacak. Ancak tüm bu başarı hikâyeleri katma değeri yüksek ürün ihracatına geldiği ân gerileme yaşanıyor. Bunun net kanıtı Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı Serbest Bölge, Ticaret Bölgesi, Endüstri Bölgesi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Teknoloji Bölgesi'ne ihracat verilerinde gün yüzüne çıkıyor. Zira anılan kurumlara verilen mamul, yarı mamul ya da hammadde TİM tarafından ''ihracat'' olarak sınıflandırılıyor. Yine bu bölgeler yüzde 100 oranında ihracat yapıyor. Isparta, aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere sadece Antalya Serbest Bölge ve Ege Serbest Bölge'ye mamul, yarı mamul ya da hammadde verebiliyor. Diğerlerine verilen ürün sıfır…





Ekonomi Bölgesi Ara.’22 Oca.- Ara.’22



Antalya Serbest Bölge 1.112,13 37.825,23

Ege Serbest Bölge - 491,00

AHL Serbest Bölge - -

Bursa S.B. - -

Çorlu Avrupa S.B. - -

Denizli S.B. - -

Gaziantep S.B. - -

İstanbul Endüstri ve T. - -

İzmir S.B. - -

Kayseri S.B. - -

Kocaeli S.B. - -

Mersin S.B. - -

Samsun S.B. - -

Trabzon S.B. - -

Trakya S.B. - -

TÜBİTAK MAM. T.B. - -

Yumurtalık S.B. - -









