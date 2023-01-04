EYT'LİLER BİRLİK HALİNDE OLMAYA DEVAM EDECEK
4 yıldır haklı mücadelesini sürdüren EYT'liler Atatürk Parkı'nda bir araya geldi, son gelişmeleri değerlendirdi.
Burada konuşan EYT İl Temsilcisi Bahri Yüceer,
"Isparta İl genelinde 15 bin EYT'li var." dedi.
Bahri Yüceer, mücadele sürecinde 4 yıl boyunca destek veren herkesi arayıp tek tek teşekkür ettiğini söyledi. Yüceer, "Son mitinge yaklaşık 2 milyon kişi katıldı, hiçbir sorun yaşatmadık. Biz güçlü bir örgütlenme ile bu sonucu aldık. Şimdi sırada kanun çıkması ve ardından maaş bağlama işlemlerinin takibi olacak." dedi.
EYT'liler, banka promosyonları ve maaş bağlama oranlarını da takip edecek.