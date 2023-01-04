Burada konuşan EYT İl Temsilcisi Bahri Yüceer,

"Isparta İl genelinde 15 bin EYT'li var." dedi.

Bahri Yüceer, mücadele sürecinde 4 yıl boyunca destek veren herkesi arayıp tek tek teşekkür ettiğini söyledi. Yüceer, "Son mitinge yaklaşık 2 milyon kişi katıldı, hiçbir sorun yaşatmadık. Biz güçlü bir örgütlenme ile bu sonucu aldık. Şimdi sırada kanun çıkması ve ardından maaş bağlama işlemlerinin takibi olacak." dedi.