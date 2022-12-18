Isparta Belediyesinin Mehmet Tönge Mahallesindeki Kapalı Pazaryeri inşaat çalışmaları devam ediyor. Zemin betonu dökülen ve kolonların yerleştirildiği pazaryerinin çatısı Güneş Enerjisi Sistemlerine uygun şekilde projelendirildi.Isparta Belediyesi, şehre kapalı pazaryeri kazandırma çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Çünür Mahallesi’nde 3.100 metrekarelik alanda çelik konstrüksiyondan kapalı pazaryeri inşa ederek vatandaşların ve pazar esnafının hizmetine sunulmasının ardından şimdi de Mehmet Tönge Mahallesi’ne kapalı pazaryeri kazandırılıyor.Yıllardır açık alanda vatandaşlara ve esnafa hizmet veren pazaryerinin üstünün çelik konstrüksiyonla kapatılmasıyla ilgili inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Toplam 3100 metrekarelik alanın 1560 metrekarelik bölümü kapatılıyor. Pazaryerinin yüksekliği ise 7 ila 9 metre arasında değişiyor. Pazaryerinde ayrıca kadın, erkek ve engelli tuvaletleri de yapılıyor.Çalışmalar kapsamında kullanılan malzemelerin bir bölümü kar yağışı sonrasında göçen Davraz Kapalı Pazaryeri ile yeni otogar alanından çıkan malzemelerle sürdürülüyor. Pazaryerinin kolonlarının montajı tamamlanırken, ardından üst çatı kısmının montaj işlerine başlanacak. Ayrıca pazaryerinin çatısı güneş enerjisi sistemleri kurulacak şekilde projelendirildi ve pazaryerinin tamamlanmasının ardından da güneş panellerinin kurulumu çalışmaları başlatılacak.