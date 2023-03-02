Isparta Belediyesi yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Senirce Ovasının tepelerine 7,2 MW’lık daha GES kurulumu için yapım ihalesi gerçekleştirildi. 129.290.000 + KDV’lik dev yatırımla birlikte belediyenin GES’ten elektrik üretimi 15 MW’ye ulaşmış olacak.

Isparta Belediyesi güneş enerjisinden elektrik üretimi için yatırımlarını sürdürüyor. Isparta Belediyesi Senirce ovalarının tepelerinde 500.000 metrekarelik alanın yenilenebilir enerji yatırımları için tahsisini almıştı. Bu bölgede ilk etapta 100.000 metrekarede 5,6 MW’lık Güneş Enerji Sistemleri (GES) kurularak elektrik üretimi başlatılmış, 1,2 MW’nin çalışmaları da yapılmaya başlanmıştı. ISBAŞ çatısına da 1 MW’lık GES kurulumuyla belediyenin elektrik üretimi toplam 7,8 MW’ye çıkmış oluyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in hedef koyduğu 25 MW’lık GES yatırımlarının 2.hamlesi olarak da yine Senirce Ovasının tepelerine 90.000 bin metrekarelik alanda 7,2 MW’lık GES’in kurulumu için de yapım ihalesi gerçekleştirildi. 129.290.000 + KDV bedelle tamamlanan ihalede yüklenici firmaya yer teslimi yapılacak ve Belediyenin GES yatırımı toplam 15 MW’ye ulaşmış olacak.

Bu yatırımların yanı sıra yapılan planlamalarla güneş enerjisinden elektrik üretiminin 25 MW’ye çıkarılması hedefleniyor. Bu kapsamda GES yatırımları için yeni otogar alanı, Davraz ve Mehmet Tönge Mahalleri Kapalı Pazaryerleri, Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi, Andık Deresi Restoranın çatıları ve diğer projeler de değerlendirilecek.