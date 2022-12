Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Çalışan Hakları Daire Başkanlığı tarafından yapılan Kalite değerlendirmesinden 92 puan alarak son 3 yılda puanını üst düzey kalite seviyesine yükseltti.2019 yılında yapılan değerlendirmede 85 olan puanını, Covid-19 pandemisinin dünyaya, ülkemize ve hastanelere yaşattığı farklı süreçlere rağmen, 92’ye çıkararak 3. Basamak hastane statüsünde olan hastaneler içerisinde üst düzey kalite seviyesine ulaştı.Bu konuda açıklamalarda bulunan SDÜ Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Rasih Yazkan, “SDÜ Hastanesi 3 yıldır kalite anlayışını her birime aşılama, benimsetme, inandırma, bu kavramı alanlara yansıtma ve bu şekilde sürdürme anlayışı ile yönetildi. Kalite kavramı her birime her daim sahada kalarak ve inanarak benimsetildi, ulaşılan bu üst düzey kalite puanı Covid-19 pandemisinin sağlık hizmeti alanlarında oluşturduğu farklı süreçlere rağmen elde edildi. Ayrıca SDÜ Hastanesi Covid-19 pandemi sürecinde de üzerine düşen her türlü sorumluluğu hiç tereddüt etmeden sürecin her aşamasında görev alarak yerine getirmiştir.3. basamak hastaneler çok büyük organizasyonlardır, SDÜ hastanesinin 3. Basamak hastaneler arasında bu üst düzey kalite puanına ulaşması çok önemlidir. Bu başarıya hastanemizde sürece inanan tüm personelimizin, kalite biriminizin ve tüm idari personelimizin muhteşem sinerji ve gayreti imza attı. Hastanemizin tüm alanlarını bu süreç içerisinde ayrıntılı olarak geliştirmeye çalıştık ve kalite değerlendirme sürecinde bu çalışmalar Sağlıkta Kalite Standartlarında üst düzey olarak tescillendi, artık omuzlarımızda yeni bir sorumluluk var, o da bu kalite seviyesini, sürdürülebilir, başarı ile korumak ve daha da yükseltmek. Hastanemize yeni cihazlar, yeni birimler, alanlar ve merkezler kazandırmanın heyecanı ve gayreti içerisindeyiz. Bu gayret çok kıymetli Isparta, bölge ve tüm haklımız içindir. Tüm haklımıza ve mesai arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.