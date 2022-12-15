Ziyarette, çeşitli tarihlerde yapılan uluslararası yarışmalarda farklı kategorilerde Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan milli sporcular Kübra Dağlı, Mustafa Yılmaz, Emirhan Muran, Mevlüt Pekcan, Ali Kemal Ustabaş ve Ramazan Aydın beraberlerinde Türkiye Taekwondo Federasyonu başkanı Prof. Dr. Metin Şahin ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.
Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Şahin de Vali Baruş’a spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı taekwondo kıyafeti üstü giydirerek siyah kuşak taktı.