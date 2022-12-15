Türkiye Taekwondo Federasyonu, Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası ve Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nı Isparta’da düzenliyor. Müsabakalara katılmak için Isparta’ya gelen dünya şampiyonu sporcular ve Türkiye Taekwondo Federasyonu yöneticileri Vali Aydın Baruş’u ziyaret etti.Ziyarette, çeşitli tarihlerde yapılan uluslararası yarışmalarda farklı kategorilerde Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan milli sporcular Kübra Dağlı, Mustafa Yılmaz, Emirhan Muran, Mevlüt Pekcan, Ali Kemal Ustabaş ve Ramazan Aydın beraberlerinde Türkiye Taekwondo Federasyonu başkanı Prof. Dr. Metin Şahin ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Şahin de Vali Baruş’a spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı taekwondo kıyafeti üstü giydirerek siyah kuşak taktı.