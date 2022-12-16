Isparta Belediyesi, şehrin tarihi ve kültürel değerlerini ortaya çıkarmak turizm altyapısını daha da ileriye taşıyabilmek amacıyla değişik kentlere teknik ve inceleme gezileri düzenlemeye devam ediyor. Bir süre önce Ankara Beypazarı, Amasya ve Merzifon’a teknik gezi düzenleyen Isparta Belediyesi son olarak da Konya iline teknik gezi düzenledi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleri ile birlikte komşu il Konya’da incelemelerde bulundu. Tarihi ve kültürel yapılar, bilim merkezleri, kütüphaneler, millet bahçesi, müzeler gibi değişik bölgelerde incelemelerde bulunulurken, şehrin altyapısı ve belediye yatırımlarına ilişkin bilgiler alındı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve beraberindeki heyete AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun da eşlik etti.Konya’da 2 gün süren teknik inceleme gezisi kapsamında Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve beraberindeki heyet ayrıca ilk gün bir dönem Isparta Valiliği görevinde de bulunan Konya Valisi Vahdettin Özkan'a da makamında nezaket ziyareti gerçekleştirdi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve beraberindeki heyet Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı da makamında ziyaret etti. Ziyarette belediye çalışmaları ve karşılıklı iş birliği konuları ele alındı. Konya Büyükşehir Belediyesi bürokratları tarafından Isparta heyetine, kentte yapılan çalışmalara ilişkin ayrıntılı bir sunum yapıldı.2 gün süren teknik incelemelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Konya’da şehircilik, kültürel ve tarihsel anlamda yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler aldıklarını söyledi. Yine incelemeleri arasında, imar, altyapı, sıfır atık ve atık tesislerindeki yatırımlarla ilgili bilgi aldıklarını belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Konya’nın tarihiyle de zengin bir il olduğunu aktardı. Başkan Başdeğirmen, “Burada tarihinden bu yana neler yapılmış, eski binalar nasıl korunmuş ve şu anda bu binalar ne şekilde değerlendiriliyor, sokak sağlıklaştırmaları ve restorasyonlarla nasıl bir hale gelmiş, bunları gördük. Tabi ki Mevlana’nın şehri, Mevlana’yı ziyaret ederek o bölgede de yeni haliyle neler yapılmış bunları inceledik. Yapılan müzeler, tanıtım alanları, konferans salonları, etkinlik alanları gibi yerlerden örnekler edindik. Yapılan çalışmaları görmek, Isparta’mıza uygun çalışmaları örnek almak, şehrimize uygun projeler üretebilmek amacıyla Konya ilimize teknik gezi düzenledik. Komşu ilimiz Konya ile kültürümüzle, tarihimizle birçok konuda iş birliği yapabileceğimiz alanlar var. Burada sayın belediye başkanımız ve ekibi bizlere son derece güzel bilgiler aktardılar, uzun bir sunum yapıldı. Gezimize ilişkin notlarımızı aldık” dedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyesinin teknik ekibinin önümüzdeki günlerde tekrar bir araya geleceğini ve heyetler arasında yatırımların değerlendirilmesinin yapılacağını, yatırımların yerinde görüleceğini belirtti. Başkan Başdeğirmen, bugüne kadar birçok ile de bu şekilde teknik geziler düzenlediklerini, örnekler aldıklarını ve Isparta’ya uygun olanları uygulamaya çalıştıklarını ifade etti.