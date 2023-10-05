Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kamu Spor Oyunları Voleybol Turnuvası'nda Başarılı Performans Sergiledi

Tarih: 4 Ekim 2023

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlamaları kapsamında düzenlenen Kamu Spor Oyunları Voleybol turnuvalarında büyük bir başarı elde etti. Altı farklı spor salonunda gerçekleştirilen nefes kesen müsabakalar sonucunda dereceye giren kurumlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Kızlar kategorisinde birinci sırayı elde eden takım, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü oldu, ikinci sırayı ise Sağlık İl Müdürlüğü takip etti. Erkekler kategorisinde birinciliği İl Emniyet Müdürlüğü kazanırken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü erkekler kategorisinde de ikinci sırayı elde etti.

Bu başarılar, Isparta'da sporun ve rekabetin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Katılan tüm kurumları ve sporcuları tebrik ediyoruz. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, sporun yaygınlaştırılması ve gençlerin sporla buluşturulması konusundaki çalışmalarımıza devam edeceğiz.