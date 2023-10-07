Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, 100. Yıl Kupası'nı Kazandı!

Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenen kamu spor oyunlarında Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, büyük bir başarı elde ederek 100. Yıl Kupası'nı kazandı.Bölge Müdürü Sayın Rifat Ataş, müsabakalara katılım sağlayarak kurumlarını başarıyla temsil eden personeline teşekkür etti. Ataş, bu zaferin, Türkiye'nin 100 yılını doldurduğu bu özel dönemde elde edilmesinin ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına denk gelen bu başarı, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü personelinin çalışma azmi ve yeteneklerinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Müdür Sayın Rifat Ataş, kurumun başarılarla dolu bir yüzyıl geçirmesini dilerken, personeline ve sporcularına teşekkürlerini iletti.Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, 100. Yıl Kupası'nı kazanarak hem kurumlarını hem de Cumhuriyetimizi gururlandırdı.