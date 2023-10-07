Erzurum'da Taekwondo Pomsea Türkiye Şampiyonası'nda Isparta Sporcuları Başarı Elde Etti!

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 1-5 Ekim 2023 tarihleri arasında Erzurum ilinde düzenlenen Taekwondo Pomsea Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden sporcuları tebrik ediyor. İşte dereceye giren sporcular: Fikriye Nur Yılmaz - 12-17 yaş Freestyle Türkiye 3.ncüsü. Saliha Batı - 12-17 yaş Freestyle Pair Türkiye 3.ncüsü. Mustafa Kıvanç - 12-17 yaş Freestyle Pair Türkiye 3.ncüsü. Yusuf Kısa - 18-30 yaş Ferdi Poomsea Türkiye 3.ncüsü. Hasibe Özkan Büyükdavraz - 31-40 yaş Ferdi Poomsea Türkiye 3.ncüsü. Süleyman Kaygısız - 50-51 Yaş Ferdi Poomsea Türkiye 3.ncüsü. Kenan Başboğa - 66. Yaş Ferdi Poomsea Türkiye 3.ncüsü. Sporcularımızın bu başarılarından dolayı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.