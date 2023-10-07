Isparta Aksu İlçe Tarım Müdürlüğü'nden Tarım ve Hayvan Sağlığı Çalışmaları

Isparta Aksu İlçe Tarım Müdürlüğü, tarım ve hayvan sağlığı konularında önemli çalışmalarına devam ediyor. İlçe müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen son faaliyetler şu şekildedir:

Şap Aşılaması ve Kimliklendirme Çalışmaları: İlçe müdürlüğü Hayvan Sağlığı personelleri tarafından Aksu merkezde şap aşılaması ve kimliklendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca, Kösre, Terziler, Katip ve Elecik köylerinde de aynı çalışmalar yapıldı.

İlçe müdürlüğü Hayvan Sağlığı personelleri tarafından Aksu merkezde şap aşılaması ve kimliklendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca, Kösre, Terziler, Katip ve Elecik köylerinde de aynı çalışmalar yapıldı. Su Ürünleri Denetimleri: İlçe müdürlüğü Su Ürünleri personelleri tarafından Sorgun barajı ve Karacahisar Pınargözü deresinde denetimler gerçekleştirildi. Su ürünlerinin korunması ve yasadışı avcılığın önlenmesi amacıyla bu denetimler gerçekleştirildi.

İlçe müdürlüğü Su Ürünleri personelleri tarafından Sorgun barajı ve Karacahisar Pınargözü deresinde denetimler gerçekleştirildi. Su ürünlerinin korunması ve yasadışı avcılığın önlenmesi amacıyla bu denetimler gerçekleştirildi. Büyükbaş Hayvan Aşılamaları: Yükariyaylabel ve Eldere köylerinde bulunan büyükbaş hayvanların şap aşılamaları yapıldı. Hayvan sahiplerinin evde bulunmaları rica edildi.

Yükariyaylabel ve Eldere köylerinde bulunan büyükbaş hayvanların şap aşılamaları yapıldı. Hayvan sahiplerinin evde bulunmaları rica edildi. Küçükbaş Hayvan Kimliklendirmeleri ve Aşılamaları: Kösre, Koçular, Terziler, ve Merkezde bulunan küçükbaş hayvanların kimliklendirmeleri ve aşılamaları gerçekleştirildi.

Kösre, Koçular, Terziler, ve Merkezde bulunan küçükbaş hayvanların kimliklendirmeleri ve aşılamaları gerçekleştirildi. 2024 ÇKS Başvuruları: Ziraat Mühendisleri, Yılanlı ve Sofular köylerinde çiftçilere 2024 yılı ÇKS başvuruları konusunda yardımcı oldu. Başvurular e-devlet üzerinden yapıldı.