Isparta’nın meyve- sebze ihracatı 100 milyon doları aştı

Çimento cam seramik ve toprak ürünleri sektöründe 1- 31 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 milyon 960 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. Bu rekor seviye ile sektörelbazda ihracat lideri oldu.

Isparta’nın yaş meyve ve sebze ihracatı ise 6 milyon 408 bin dolar oldu. 1 Ocak- 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki toplam ihracat ise 82 milyon 229 bin dolar şeklinde gerçekleşti. Tarımsal sanayi ile bu değer 100 milyon doları aştı. Meyve- sebze mamulleri ihracatı aylık 1 milyon; yıllık ise 13 milyon dolar şeklinde gerçekleşti.



DEĞER YARATAN SEKTÖRLER

Mobilya, kâğıt ve orman ürünlerinde ihracat 2.8 milyon dolar değerinde ihracat rakamına erişti. Yıl boyu ihracat ise 43 milyon dolar oldu.

İklimlendirme sanayisinin Aralık 2022 ihracatı 1 milyon 571 bin dolar oldu. Yıllık toplam ihracat ise 20 milyon dolar bandına yaklaştı.

Tekstil ve hammaddelerinde ihracat aylık 2.2 milyon; yıllık ise 30 milyon dolar oldu.



Sektör Aralık’22 Ocak-Aralık’22



Çimento Cam Seramik ve Toprak Ü. 7.960,31 55.720,61

Madencilik Ürünleri 7.008,63 69.576,19

Yaş Meyve ve Sebze 6.408,73 82.229,48

Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri 2.816,42 43.098,12

Tekstil ve Hammaddeleri 2.295,90 30.932,35

İklimlendirme Sanayii 1.571,10 19.574,28

Halı 1.268,06 20.446,00

Meyve Sebze Mamulleri 1.043,41 13.796,09

Süs Bitkileri ve Mamulleri 844,68 4.149,59

Makine ve Aksamları 752,21 18.127,61

Hazır Giyim ve Konfeksiyon 748,17 23.581,55

Elektrik ve Elektronik 721,78 1.501,46

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar M. 337,44 9.936,84

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 183,31 6.500,67

Demir ve Demir Dışı Metaller 143,50 3.393,74

Otomotiv Endüstrisi 103,92 396,60

Kuru Meyve ve Mamulleri 74,85 473,43

Çelik 42,43 1.387,32

Mücevher 25,74 154,73

Deri ve Deri Mamulleri 7,15 37,97

Diğer Sanayi Ürünleri - 99,06

Fındık ve Mamulleri - 2,00



TOPLAM 36.411,75 445.690,31

