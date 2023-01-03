Isparta 2022 yılını 445 milyon 690 bin 31 dolar ihracat ile tamamladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2022 Yılı İhracat Raporu’nu yayımladı: Isparta, 1- 31 Aralık 2022 tarihleri arasında 36 milyon 411 bin 75 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi.



-500 MİLYON DOLAR HEDEFİNE SON ADIM

Isparta, 1 Ocak- 31 Aralık 2022 tarihleri arasında 445 milyon 690 bin 31 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Isparta’nın ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yıldönümünde yıllık 500 milyon dolar ve üzeri ihracat hedefine’ tek bir adım kaldı.



BATI AKDENİZ BÖLGESİ İHRACAT ATLASI:

-Isparta, Antalya, Burdur Aralık ihracatı 232 milyon 510 bin dolar

Düzey- 2TR 61 Ekonomi Bölgesi’ni kapsayan Isparta, Antalya ve Burdur’da 1-31 Aralık 2022 tarihleri arasında 232 milyon 510 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. 2021 yılının aynı döneminde bu oran 260 milyon138 bin dolar idi. Değişim oranı yüzde - (eksi) 10,6; Pay (22) yüzde 1,4 olarak hesaplandı.



-Düzey 2- TR 61, 2022 yılını 2 milyar 562 milyon 504 bin dolar ihracat ile tamamladı

Isparta, Antalya ve Burdur’u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi’nde 1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arasında ise ihracat 2 milyar 562 milyon 504 bin dolarşeklinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı döneminde bu değer 2 milyar545 bin 243 dolar idi. Değişim 0,7 oldu. Pay (20) yüzde 1,1 olarak kayıtlara geçti.



Kent Ara.’22 Sıra Oca.-Ara.’22

Antalya 190.106,20 15 2.024.291,78

Isparta 36.411,75 33 445.690,31

Afyon 26.905,07 35 400.411,59

Burdur 19.452,59 45 270.389,03

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Isparta-İhracat-2022 Yılı



Dönem İhracat (Bin Dolar)



Ocak 36.979,74

Şubat 36.089,84

Mart 38.756,89

Nisan 36.416,62

Mayıs 31.890,21

Haziran 48.291,57

Temmuz 38.314,73

Ağustos 33.656,39

Eylül 39.086,86

Ekim 35.607,66

Kasım 34.125,60

Aralık 36.411,75



TOPLAM 445.690,31

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Isparta- İhracat- 2021 Yılı



Dönem İhracat (Bin Dolar)



Ocak 31.326,18

Şubat 31.099,69

Mart 39.110,89

Nisan 48.442,65

Mayıs 38.849,22

Haziran 51.029,40

Temmuz 37.877,06

Ağustos 27.926,14

Eylül 34.551,72

Ekim 30.714,27

Kasım 33.864,46

Aralık 35.978,73



Genel Toplam 440.204,12

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Isparta’nın Aralık2022dönemi ihracatı:36.411,75dolar.

Isparta’nın 1 Ocak- 31 Aralık2022 dönemi ihracatı:445.690,31 dolar.

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Isparta’nın Aralık 2021 dönemi ihracatı: 35.978,73 dolar.

Isparta’nın 1 Ocak- 31 Aralık2021 dönemi ihracatı: 440.204,12 dolar.

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Isparta’nın Kasım 2022 dönemi ihracatı: 34.125,60 dolar.

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