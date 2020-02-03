BİR SORU BİR CEVAP

Boşanmadan sonra çocukların nafakası kime aittir?



Çocukların ve annelerinin nafakalarını/temel ihtiyaçları¬nı karşılama görevi, babaya aittir. (Bakara, 2/233; Talâk. 65/6) Nafaka borcu, yükümlünün ekonomik gücüne göre tespit edilir. (Talâk, 65/7) Baba, çocuğun nafakasını temin edemeyecek ka¬dar fakir olur da babanın kardeşi veya anne bunu temin edebi-lecek maddi güce sahipse, baba, gücü yettiğinde ödemek üzere, onlara borçlanarak nafakayı karşılar. Kız çocuklar büyük de olsa küçük çocuklar gibi olup, evleninceye kadar nafakaları ba¬baya, evlendikten sonra kocaya aittir. Erkek çocuklar ise, çalı¬şıp kazanır hâle gelinceye kadar baba nafakalarını temin eder, çalışıp kazanabilecek hâle gelince nafaka sorumluluğu sona erer. Ancak çocuk büyük de olsa nafakasını kazanamayacak bir özre sahip olduğunda, nafakası yine babaya aittir.



AYET

“Boşanmış kadınların örfe göre geçimlerinin sağlanması onların hakkıdır. Bu Allah’a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir borçtur.” (Bakara, 2/241)



HADİS

İbn Ömer’in (r.a.) naklettiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Allah’a en sevimsiz gelen helâl, boşanmadır.”



DUA

“...(Allah’ım!) Beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka gü¬zel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur!”